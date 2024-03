Alassio, raccolta straordinaria di sangue all’istituto “Don Bosco”: donate 15 sacche

Alassio. Martedì 19 marzo 2024 l’Avis comunale di Alassio ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue presso l’Istituto Superiore Salesiani Don Bosco.

Dopo una giornata di promozione con i ragazzi delle classi quinte, c’è stata una buona adesione alla mattinata di donazione: sono state raccolte ben 15 sacche più alcune idoneità tra alunni, genitori e professori.

“Si ringraziano tutti gli studenti, il direttore dell’istituto, la professoressa Preve e Lorenzo Cannas. Questi nuovi giovani donatori sono un buon ricambio, soprattutto vista l’età media della popolazione nella nostra regione”, hanno fatto sapere da Avis.

Di seguito, i commenti dei ragazzi che hanno donato per la prima volta: “È stata una scoperta interessante e piacevole, non solo dal punto di vista formativo. Sapevo già che fosse un’azione utile nella nostra società ma non pensavo così comoda e immediata, appena possibile ripeterò con piacere questa esperienza. I miei più sentiti complimenti ai volontari molto competenti e disponibili per qualsiasi esigenza”.

Queste le parole di Matilde, cui fa eco Francesco: “Sono molto contento di aver avuto la possibilità di donare il sangue. È una cosa che ho sempre voluto fare ma che, per pigrizia o per dimenticanza, non ho mai fatto. Oggi avendo avuto l’occasione, l’ho sfruttata e spero di poter aiutare nel mio piccolo qualcuno, facendolo diventare un appuntamento fisso durante l’anno”.