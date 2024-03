Alassio, Melgrati: “Mi scuso per il termine cancro”. Ma nessun dietrofront per le parole sulla Juve

Alassio. Non si placano le polemiche intorno al sindaco di Alassio Marco Melgrati, autore di un post in cui ha definito la Juventus (o meglio “la Rubentus”) “cancro dello sport italiano”.

E questo nonostante il tentativo di scuse del primo cittadino, circoscritte però al solo, errato utilizzo del termine “cancro”, ma che non ha speso parole su quanto dichiarato sulla squadra bianconera.

“Con questo post voglio chiedere scusa per aver usato la parola ‘cancro’, che a mente fredda appare inappropriata per il riferimento alle malattie oncologiche, – ha scritto Melgrati. – Devo dire a mia difesa che lo stesso nome viene usato in termini metaforici per contraddistinguere epidemie: epidemie animali, il cancro della droga, il cancro della corruzione, il cancro della guerra, quindi andava esteso in senso lato, ma comunque concordo che è inappropriato”.

Quindi il passaggio finale: “Il fatto che abbia pubblicato questo post sul mio profilo personale non ha niente a che vedere con la mia carica di sindaco della città di Alassio. Si tratta di una esternazione da accanito tifoso che poteva essere evitata ma che rappresenta uno sfogo del momento, del tutto personale e non esteso alla sfera istituzionale”, ha concluso Melgrati.

Ma, anche a giudicare dal tenore di diversi commenti, il tentativo del sindaco di scindere il suo pensiero personale dal suo ruolo istituzionale non ha riscontrato grande consenso.

E le polemiche, invece che ridursi, sembrano ingigantirsi. Quest’oggi, infatti, dopo diversi siti online di fede bianconera e il tweet dell’avvocato e opinionista Zampini, anche il quotidiano nazionale Tuttosport, da sempre legato al momento Juve, ha dedicato un articolo tutt’altro che benevolo al sindaco di Alassio.

Notizia, quella di Tuttosport, ripresa anche nel video con la rassegna stampa che viene postato quotidianamente dall’ex direttore del canale telematico Juventus TV, oggi conduttore della rubrica quotidiana “La Juve in Gol” su radiobianconera.com, Claudio Zuliani, che ha definito le parole di Melgrati: “Offese gratuite e pesanti”