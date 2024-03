Alassio, ecco il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Alassio. L’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (Arte) della provincia di Savona, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Alassio, con la quale le sono state affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha emanato un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi Erp che si renderanno disponibili nel Comune di Alassio nel periodo di validità della graduatoria.

Il bando scade il prossimo 16 aprile e nella home page del portale istituzionale del Comune di Alassio è presente l’informativa completa.

“Con gli alloggi resi disponibili attraverso questo bando emesso da Arte – dichiara l’assessore alle politiche sociali Loretta Zavaroni – la nostra amministrazione prosegue nel suo impegno per offrire un’opportunità e un aiuto alle fasce più deboli della nostra comunità, con l’augurio di poter aiutare sempre più persone in questo senso. Siamo costantemente al lavoro sul tema degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare una risposta concreta alla domanda che ci viene fatta dai cittadini che ne sentono l’esigenza”.