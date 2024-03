Alassio, al via due mesi all’insegna dello sport

Ad Alassio è ricco e variegato il calendario degli appuntamenti che a partire dal prossimo weekend renderanno la città palcoscenico di iniziative di altissimo livello che interesseranno il mare, i sentieri collinari e gli spazi cittadini. Dal ciclismo al tennis, dalla vela al calcio, alle bocce, ogni angolo del territorio sarà cornice di interessanti e spettacolari manifestazioni patrocinate dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che offriranno la possibilità di immergersi in un programma ricco ed entusiasmante.

Si comincia domani, venerdì 8 marzo, con l’avvio del Torneo Giovanile “Junior Next Gen Italia” per categorie under 10, 12 e 14 organizzato dall’Hanbury Tennis&Padel Club di Alassio con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune. Una manifestazione importante, che dall’8 al 17 marzo porterà nella cornice della storica e affascinante istituzione alassina, che lo scorso anno ha festeggiato il centenario, ben 329 giovani tennisti, insieme ai loro allenatori e accompagnatori.

Domenica 10 marzo l’appuntamento è con l’11° edizione della corsa internazionale di ciclismo su strada per amatori, organizzata da Gs Alpi insieme all’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio con la collaborazione della società partecipata Gesco. Con partenza alle ore 9,30 dal Muretto di Alassio, la gara costituisce la seconda prova del circuito voluto da Vittorio Mevio e vedrà i ciclisti impegnarsi in un percorso di 98 chilometri con 2000 metri di dislivello, che dal mare di Alassio si snoderà verso l’entroterra prima affrontare l’ascesa verso il traguardo, al Santuario della Madonna della Guardia.

Dal 15 al 17 marzo è protagonista il mare, con la Settimana Internazionale di Vela d’Altura, nell’ambito della stagione velica del Circolo Nautico al Mare di Alassio, la manifestazione organizzata con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della Marina di Alassio Srl. In gara, come da tradizione, ci saranno i più grandi campioni ed armatori della vela d’ Altura.

Domenica 17 marzo, si torna in sella, per la 15° edizione dell’ormai tradizionale e ogni anno tanto attesa Gran Fondo del Muretto MBT, che apre la stagione agonistica 2024. L’edizione 2024 sarà completamente rinnovata con un percorso di 36 km che si snoderà sui versanti collinari di ponente e levante della città, su sentieri inediti, molto panoramici e con un basso tasso di tratti tecnici, con un dislivello complessivo di 1250 mt. L’evento, organizzato da AlassioxFun insieme all’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio con la collaborazione della società partecipata Gesco, prevede la partecipazione di circa 5/600 atleti di cui circa 100 Elite che giungono da ogni parte d’Italia e cicloamatori della zona Nord Ovest Italia.

Si arriva quindi a fine mese, quando – dal 23 al 25 marzo – Alassio diventerà vera e propria capitale calcistica con il Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione sportiva organizzata dalla Figc nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti. Con 12 partite da disputare, 8 squadre partecipanti e un indotto complessivo stimato di mille persone, si tratta anche in questo caso di un appuntamento di estrema rilevanza per la città, che sottolinea il suo ruolo di primissimo piano nello sport ai più alti livelli, frutto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale in sinergia con la società partecipata Gesco che gestisce le strutture sportive cittadine.

Non meno importante e ricco sarà il programma degli eventi sportivi di aprile.

Dal 5 al 7, nell’ambito della stagione velica del Circolo Nautico al Mare, tornerà la splendida flotta delle Smeralda 888 con la tappa del circuito della classe, cui prenderanno parte i più forti equipaggi al mondo, mentre il 13 e 14 aprile scenderà in acqua al largo di Alassio la flotta RS FEVA.

Dal 6 al 14 aprile andrà invece in scena una nuova e spettacolare edizione, la 55esima, dei Campionati Internazionali d’Italia di Tennis per Veterani, che porterà sui campi in terra rossa dell’Hanbury Tennis&Padel Club l’eleganza dei gesti bianchi dei grandi campioni del passato provenienti da tutto il mondo, con anche presenze dagli Stati Uniti, dal Sud America e dall’Australia.

Dal fascino di sapore inglese della prima collina di Alassio, si passa allo splendore della battigia, dove nei fine settimana del 6-7 aprile e del 13-14 aprile saranno protagonisti i pallavolisti impegnati nel Campionato Invernale per società di beach volley.

La settimana successiva, sabato 20 e domenica 21, Alassio torna invece ad essere capitale italiana e internazionale delle bocce, con la tradizionale e sempre molto attesa Targa d’oro, giunta quest’anno alla 71esima edizione, in programma al Palaravizza.

“Un grazie sentito da parte della mia e di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – agli organizzatori e a quanti collaborano per l’ottima riuscita di queste manifestazioni straordinarie, che rendono la nostra città una capitale dello sport ai massimi livelli. L’impegno per far sì che tutto questo sia possibile è davvero notevole, ed ampiamente ripagato dalla soddisfazione di vedere la nostra città animarsi dal mare alla collina, ai nostri impianti sportivi, e dalla gioia che si legge sui volti di quanti partecipano e seguono queste bellissime iniziative”.

“Per gli appassionati di sport – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Alassio e Consigliere con incarico allo Sport Roberta Zucchinetti – si preannuncia una primavera all’insegna di iniziative e gare emozionanti nella nostra bellissima Alassio, con un calendario ricchissimo di manifestazioni importanti. Tutto questo fa ovviamente da straordinario volano all’economia locale, creando un indotto molto significativo di cui può beneficiare tutta la nostra comunità. Lo sport, è il caso di dirlo, fa bene in tutti i sensi”.