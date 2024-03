Al via la seconda edizione di “borghi in fiore”, il contest social per eleggere il paese fiorito più bello della Liguria

Liguria. Prende il via oggi la seconda edizione di “Borghi in fiore”, il contest social promosso dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del Distretto Florovivaistico Ligure pensato per premiare l’allestimento fiorito più bello della Regione. Dal 30 marzo al 3 aprile sarà possibile votare il proprio borgo preferito mettendo un like alle foto che saranno postate sul profilo Facebook di Regione Liguria. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà la località fiorita che raccoglierà più ‘mi piace’.

I borghi partecipanti sono 8, due per ogni provincia, uno dell’entroterra e uno sulla costa. Per la provincia di Imperia saranno in corsa Molini di Triora e Santo Stefano al Mare, per quella di Savona Castelvecchio di Rocca Barbena e Laigueglia. Per la provincia della Spezia Brugnato e Lerici, mentre per la Città metropolitana di Genova Campo Ligure.

L’accesso al contest era riservato a Comuni con meno di 3 mila abitanti per quelli non affacciati sul mare e meno di 5 mila per quelli costieri. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una delle attività più caratteristiche della Liguria, il florovivaismo, e al contempo far conoscere la bellezza e le tradizioni dei borghi liguri.

A trionfare nell’edizione 2023 di ‘Borghi in Fiore’ era stata Framura, che aveva incassato 3.080 like; al secondo posto, Riva Ligure (2576 like) nell’Imperiese, mentre la medaglia di bronzo era andata a Pignone (1.905 like) nello spezzino, premiato anche come primo classificato tra i Comuni dell’entroterra. Complessivamente, i ‘Mi piace’ lasciati sul profilo Facebook di Regione Liguria erano stati 13.762, con 439.681 visualizzazioni da parte degli utenti.

“Sull’onda dell’enorme successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di migliaia di votazioni e visualizzazioni, in concomitanza con la Pasqua partiamo con la seconda edizione di ‘Borghi in Fiore’ – dichiara l’assessore al Turismo Augusto Sartori -. Ho avuto modo in questi ultimi giorni di visitare i borghi in gara e di vedere in anteprima le realizzazioni eseguite: mi ha fatto molto piacere constatare che tutte le amministrazioni comunali coinvolte si sono impegnate tantissimo con enorme passione per allestire splendide installazioni floreali. Oggi si aprono le votazioni è veramente difficile scegliere: fosse per me farei vincere tutti ex aequo ma è un concorso e quindi verrà premiata l’installazione più bella tra le belle”.