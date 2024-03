Al via il ciclo di “Incontri Salutari” 2024 al Centro d’Incontro per la terza età “L’isola che C’è” di Alassio

Alassio. L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio organizza tre “Incontri salutari” che si terranno da marzo a maggio presso la sede del Centro d’Incontro per la terza età “L’isola che C’è”, in via Robutti 5. Gli incontri si terranno tutti alle ore 15.30 e saranno ad ingresso libero, offrendo alla cittadinanza e a quanti vorranno partecipare un’importante e utile opportunità di approfondimento su vari temi legati alla salute, con l’intervento di affermati specialisti.

Si parte lunedì 18 marzo con il primo incontro sul tema della prevenzione dei disordini muscolo-scheletrici nell’attività della vita quotidiana, a cura di Luca Musella, osteopata D.O., chinesiologo, massofisioterapista e terapista sportivo, con una carriera di assoluto rilievo che lo vede attualmente impegnato nel team della Nazionale Azzurra di Mountain Bike.

A seguire, giovedì 18 aprile, si terrà l’incontro con Francesca Ravera dal titolo “Il potere terapeutico degli alimenti: la dieta come stile di vita”.

Il ciclo di appuntamenti si chiuderà giovedì 16 maggio con l’incontro a cura dell’oculista Dott. Fabio De Feo, che affronterà l’importante tema delle malattie oculari che si presentano più comunemente con l’avanzare dell’età, quali cataratta, glaucoma e degenerazione maculare.

In occasione degli incontri, verrà servita ai partecipanti una speciale “merenda salutare” su indicazione di Francesca Ravera e il servizio di trasporto per persone con difficoltà motoria(prenotazione obbligatoria chiamando il numero 328 4862179). nell’ambito del progetto Ben- essere in Liguria 2023-24 finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali tramite la Regione Liguria.

“Con questo ciclo di incontri – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni – proseguiamo nel nostro percorso attivato già da tempo dalla nostra Amministrazione Comunale, con il quale desideriamo offrire alla cittadinanza un’opportunità concreta di approfondimento dedicato alla salute e alle buone pratiche da adottare per mantenersi in forma anche e soprattutto con l’avanzare dell’età. Un grazie sentito agli affermati specialisti che si sono resi disponibili per questo progetto”.