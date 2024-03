Finale Ligure. E’ stato inaugurato oggi pomeriggio il Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla sua 20esima edizione, che si terrà dall’8 al 10 marzo a Finalborgo, il meraviglioso borgo medievale di Finale Ligure tra il Complesso Monumentale di Santa Caterina, con l’Oratorio, l’Auditorium, i Chiostri e il Giardino Botanico e Piazza Porta Testa, Piazza Santa Caterina, Piazza Garibaldi e Piazza Aycardi.

Oltre 150 espositori, tanti gli eventi, tutti con ingresso libero e gratuiti che si alterneranno nelle tre giornate di manifestazione, dedicando, essendo l’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’inaugurazione alle Donne con la Mostra Fotografica “La Forza delle Donne” alle ore 15.30 al Teatro Aycardi, il più antico Teatro ottocentesco della Liguria, in Piazza Aycardi con la presenza del Questore di Savona Alessandra Simone.

Dopo l’inaugurazione il “Viaggio tra i fiori del Festival di Sanremo” con Sabina Di Mattia, Floral designer e Alessandro Lanteri, Direttore del Distretto Florovivaistico della Liguria a cura di Regione Liguria, Assessorato a Agricoltura e Marketing Territoriale e lo Showcooking con le erbe aromatiche con lo Chef Alessandro Dentone, Presidente Unione Regionale Cuochi Liguri a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Al taglio del nastro presenti le autorità, la madrina di questa edizione del SAL, Tessa Gelisio, la conduttrice di “Cotto e Mangiato – Il Menu”, in onda su Italia 1 e protagonista di tantissimi programmi sull’enogastronomia, conduttrice, autrice televisiva e scrittrice.

Il questore di Savona Alessandra Simone: “Un evento importante per questa provincia che ci fa vedere quanto è fondamentale l’agricoltura in un territorio dove i prodotti a chilometro zero abbondano e anche così si valorizza il comprensorio e la sua economia”.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri: “Questa manifestazione invade Finale in una maniera stupenda di colori e profumi ed è una vetrina per tutta la nostra provincia e tutta la Liguria. E’ bello vedere come ogni anno questo evento cresce per contenuti, valori e significato. Si parla di agricoltura eroica e resilienza: sono caratteristiche del nostro dna”.

Il vicepresidente della Regione Alessandro Piana si complimenta con gli organizzatori e gli espositori: “Un’occasione per usufruire di un posto unico come location e di prodotti che sono il nostro fiore all’occhiello”.

Il sindaco di Finale Ugo Frascherelli commenta: “Il contesto è meraviglioso, in Liguria è la manifestazione di questo settore più antica e sicuramente ci sarà la ventunesima”.

L’organizzatrice Cristina Bolla soddisfatta per la realizzazione della ventesima edizione di questo progetto: “Il salone si conferma sempre un grande successo in termini di pubblico. Abbiamo dedicato tanto spazio anche a ospiti che arricchiscono l’offerta degli espositori”.

Attività ed eventi, oltre ad una varietà di espositori, che sapranno catturare l’attenzione dei visitatori: da una parte l’Auditorium Vision Plaza, da poco dedicato a Don Franco Destefanis, dall’altra La Sala Liguria al primo piano dell’Oratorio De’ Disciplinanti e sede dei laboratori di degustazione.

“Cucinare e mangiare bene è un atto politico, con prodotti di stagione e italiani: oltre al benessere personale, si sostengono le imprese locali”, aggiunge la madrina Tessa Gelisio. E una battuta sul pesto: “Oltre alla ricetta tradizionale, con Cotto e Mangiato abbiamo fatto molte variante, anche se lo so che non si chiama pesto, ma un po’ di tolleranza”, ironizza la conduttrice.

GLI EVENTI

Il programma dell’Auditorium Vision Plaza prevede:

Sabato 9 marzo alle ore 11 Le Api e il Cibo. Gli apoidei e l’impollinazione, i prodotti dell’ape mellifera.

Degustazione di miei del territorio e prodotti dell’alveare con descrizione di Paolo Fontana, entomologo, naturalista, apicoltore, divulgatore e Presidente di World Biodiversity Association Onlus. A cura dell’Azienda Agricola Cà du Megu di Vezzi Portio (SV)

Alle 15.30 Brindisi del Poeta Astemio. I vini della vita di Gabriele D’Annunzio. A cura di Enrico Di Carlo e Luca Bonacini.

Alle 17.00 Showcooking con l’Unione Regionale Cuochi Liguri.

Domenica 10 marzo è, invece, dedicata tutta ad Assaggia La Liguria, un Progetto dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP, dell’Olio Riviera Ligure DOP e dell’Enoteca Regionale della Liguria in collaborazione con Regione Liguria e Unione Regionale Cuochi Liguri realizzato dalla Compagnia Teatro del Piccione.

Alle 10.30 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP, Aglio di Vessalico e Olio Riviera Ligure DOP

Alle 12.00 Laboratorio con storia de degustazione di Olio Riviera Ligure DOP

Alle 14.00 Cooking Show con un risotto al basilico genovese dop, prescinsoa con Olio Riviera Ligure DOP con lo Chef Alessandro Dentone, Presidente Unione Regionale Cuochi Liguri.

Alle 15.30 Laboratorio emozionale di pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP, Aglio di Vessalico e Olio Riviera Ligure DOP

Alle 17.00 Cooking Show. Dall’Islanda a Portobello, baccalà e Profumi di Liguria con lo Chef Alessandro Dentone, Presidente Unione Regionale Cuochi Liguri.

Alle 18.30 Segreti e Sapori dei Vini Liguri a con degustazione-laboratorio con il sommelier Ivan Brunengo di FISAR. A cura dell’Enoteca Regionale della Liguria.

Il programma della Sala Liguria prevede:

Sabato 9 Marzo

Alle 11.00 La Nuova vita del Caco e dei dolci della tradizione. A cura dell’Azienda Agricola U Tumeo di Vendone (SV)

Alle 15.30 L’Ora del Tè al Miele con degustazioni e assaggi di mieli dei produttori Apiario Benedettino, Giacomo Calcagno, Giovanni Margarini, Raffaella Grasso e Elena Molinelli. A seguire la degustazione Conoscere il Tè degustando i prodotti dell’erboristeria Fiordaliso di Pietra Ligure, i dolci della Pasticceria Moggia di Martina Operto di Pietra Ligure e del Ristorante Rosita di Dino Monesiglio di Finale Ligure.

Alle 17.00 Birre attraverso i Cereali e Luppoli a Km. 0 con degustazione di birre a cura del Birrificio Artigianale Taverna del Vara di Maissana (SP)

Alle 18.00 Cartografia enogastronomica della Liguria a cura di Stefano Pezzini e Giovanni Pazzano.

Domenica 10 marzo, invece, son tre gli appuntamenti:

Alle 11.00 I Liguri nel Mondo. I liguri che hanno fatto fortuna esportando i prodotti e i piatti della Liguria.

Interverranno Mario Menini, Presidente Associazione Liguri nel Mondo e Francesca Corso, Assessore al Marketing della Città di Genova.

Alle 11.30 I Dian: Cooking Show con i prodotti di Aromatica. Il Comune di Diano Marina presenterà l’XI edizione di Aromatica dal 3 al 5 maggio.

Interverranno lo Chef Luca Mercurio del Ristorante Jasmin di Diano Marina a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Alle 17.00 Grappe ai Profumi di Liguria

Degustazione di grappa al miele e lavanda Imperia, grappa al miele e aglio nero di Vessalico, grappa al miele e more di montagna. A cura dell’Az. Agr. Chamalou di Pagni Lorenzo di Pigna (IM).

Conduttore del SAL 2024 sarà il regista, attore, autore Fabrizio Lopresti.

Durante le tre giornate saranno proiettati gli 8 episodi della Web serie “The Perfect Place”, prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creatia di Studiowiki, realizzata da Artescienza con la regia di Samuele Wurtz.

Durante le giornate Street Food per i visitatori del Salone.

Nei Chiostri di Santa Caterina:

La Focaccetta di patate quilianese, che ha ottenuto il riconoscimento De.Co. cura del Comune di Quiliano e Società Cattolica San Giuseppe Valleggia APS, Società Cattolica Don Lorenzo Bazzano, Società Mutuo Soccorso Montagna e Società Mutuo Soccorso Fratellanza Quilianese APS

I Panini con i salumi di Sassello

In Piazza Aycardi, invece, regna la Tradizione con la Farinata, la Focaccia Classica genovese, la Focaccia con cipolle o olive o formaggio, pizza e Focaccini del Finale.

In Piazza Porta Testa si passa dalla Tira di Cairo Montenotte, ricetta De.Co. alla panissa e agli spiedini di totani e di carne.

Il SAL, Salone Agroalimentare Ligure è un evento che vede coinvolti diversi Enti partners: dal Comune di Finale Ligure, a Regione Liguria, alla Provincia di Savona alla Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il programma completo è visionabile sul sito www.saloneagroalimentareligure.org. Manifestazione ed eventi sono ad ingresso libero.