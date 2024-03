Savona. Al via oggi il progetto ImmUniGe, con il quale sarà attivo un servizio completo di consulenza e vaccinazione contro il papillomavirus (HPV) presso le sedi dell’Università degli Studi di Genova. Il lancio del progetto è stato programmato per il 20 e 21 marzo presso il campus di Savona nell’aula al pian terreno della Palazzina Delfino, in contemporanea con l’open day universitario.

Grazie alla collaborazione stretta tra la Scuola di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Genova, diretta dal Prof. Icardi, l’Azienda Ligure Sanitaria e le Asl savonese e genovese (Asl2 e Asl3), il progetto mira a diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione dell’HPV e ad aumentare le coperture vaccinali, concentrandosi sui poli universitari della nostra regione.

Tra oggi e domani c’è l’open day e ci sarà un buon flusso di ragazzi che sono nella fascia di età alla quale viene offerta la vaccinazione: “Gli operatori di sanità pubblica – spiega Virna Frumento, direttore della struttura complessa di igiene di Asl2 – insieme a specializzandi di igiene e medicina preventiva sono stati presenti al campus e azione di counselling. Dalla settimana prossima avremo due mattine alla settimana calendarizate fino alla fine del mese di aprile dove saranno presenti specializandi insieme a qualche studenti della scuola di infermieri. E un modo per recuperare la copertura vaccinale”.

Perché vaccinarsi contro l’HPV

Il papillomavirus umano (HPV) è la principale causa di tumore del collo dell’utero, il secondo cancro più diffuso nella popolazione femminile dopo quello al seno. Si stima che circa l’80% delle donne sessualmente attive contragga il virus. I maschi non sono esenti dalla possibilità di sviluppare condizioni patologiche correlate all’HPV, come i tumori del tratto testa-collo, anali e del pene, oltre ad altre complicanze. Circa 1 maschio su 3 di età superiore ai 15 anni è infetto da almeno un tipo di HPV. È fondamentale considerare che la popolazione maschile rappresenta un veicolo di infezione per entrambi i sessi.

Chi può vaccinarsi

In Liguria, l’offerta di vaccinazione contro l’HPV è attivamente e gratuitamente disponibile per ragazzi e ragazze al dodicesimo anno di vita, con la gratuità estesa fino ai 29 anni per le donne (nate dal 1995 in avanti) e fino ai 20 anni per gli uomini (nati dal 2004 in avanti). Questo supera i limiti previsti dal piano nazionale, che prevede la gratuità fino ai 26 anni per le donne e ai 18 anni per gli uomini. Inoltre, il vaccino è offerto attivamente durante la prima chiamata per lo screening e gratuito per tutte le donne trattate per lesioni di tipo CIN2 o superiori.

Contatti

Polo di Savona: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it

Polo di Genova: cirinet@cirinet.it