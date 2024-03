Aikido, domenica 3 Marzo a Tovo San Giacomo, 24 i bambini della Scuola della Polisportiva esaminati dai Maestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari

Domenica 3 Marzo, i Maestri Giampaolo Cenisio 6° Dan e Roberto Vidimari 4° Dan, hanno tenuto uno Stage Ufficiale Aikikai interamente dedicato ai bambini e ai loro esami a Tovo San Giacomo presso la palestra Comunale di Via Accame, sede del dojo Shin Ken di Tovo.

Nonostante le intemperie che avrebbero potuto scoraggiare le famiglie, sono stati ben 24 i bambini esaminati in questa sessione, tra quelli appartenenti alla Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, sezione della Polisportiva del Finale che hanno ottenuto un nuovo grado Kyu.

Al termine degli esami, i genitori e le famiglie hanno quindi potuto fare il loro ingresso nell’impianto sportivo, per assistere ad una breve Embukai (dimostrazione), e alla cerimonia di consegna delle nuove cinture, con in sottofondo il rumore scrosciante di una pioggia intensissima.

Il programma Aikikai, prevede infatti un sistema di gradi dedicati ai bambini ed uno per gli adulti. I gradi per i bambini vanno dal 10° Kyu (grado più basso), al 7° Kyu (grado più alto per bambini), e ciascuno di essi è ulteriormente suddiviso in tre livelli C, B, A. Ciascuno di questi livelli corrisponde ad un colore di cintura diverso. In alcuni casi si mantiene lo stesso colore di cintura per due livelli. Le cinture colorate in Aikido riguardano solo i bambini e servono loro, per comprendere il percorso fatto e mantenere degli obiettivi in allenamento.

Dopo questo percorso, all’età giusta, si può quindi giungere a sostenere l’esame per il 6° Kyu, primo grado per adulti. I gradi per adulti proseguono quindi fino al 1° Kyu, ultimo livello prima della cintura nera. I livelli di cintura nera sono quindi i cosiddetti gradi Dan.

Questo sistema è valido a livello italiano ed internazionale, pertanto, tornando ai nostri bambini, che al termine degli esami hanno ricevuto il nuovo grado Kyu e le nuove cinture, prossimamente riceveranno dai loro Maestri anche i diplomi Aikikai, che giungeranno direttamente dalla sede centrale dell’Aikikai d’Italia di Roma ed avranno validità in qualunque dojo del territorio nazionale.

Lo stesso vale per gli adulti i cui gradi valgono a livello nazionale ed internazionale in caso di gradi Dan.

Tutto ciò evidenzia l’importanza che ha il momento dell’esame per un praticante di Aikido, indipendentemente dalla giovane età. In un’attività che non prevede agonismo, è questo, infatti, il principale momento di confronto e comprensione delle abilità acquisite fino a quel momento. Avere inoltre l’opportunità di riunire i bambini di tre diversi dojo, per dare gli esami tutti insieme è un importante stimolo al confronto con gli altri e serve a comprendere come l’Aikido sia universale per tutti i suoi praticanti.

Si è trattato insomma di una bellissima giornata in cui i bambini anche piccolissimi, (dalla 1^ elementare in su), hanno lavorato sodo per quasi tre ore di seguito, dimostrando quanto ci tenevano a fare bene. Ringraziamo inoltre i numerosi genitori e le famiglie che hanno partecipato, ma soprattutto, complimenti a tutti i nostri giovani e giovanissimi piccoli samurai!

Prossimo appuntamento, lo Stage Ordinario Ufficiale Aikikai del prossimo Weekend, che si svolgerà a Finale Ligure presso la palestra Fiaschi dell‘Istituto Alberghiero, sede dell’Aiki Dojo: l’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 9 e per la mattina di domenica 10 marzo; lo stage è dedicato ai ragazzi più grandi e agli adulti e sarà tenuto oltre che dai Maestri Cenisio e Vidimari della nostra scuola, anche dal Maestro Leonardo Jimenez, 5° Dan Aikikai, Responsabile del dojo Gin No Ashi di Genova. Al termine della mattinata di domenica, sarà possibile sostenere gli esami Kyu per adulti. Da non perdere!