Affitti, Bozzano (Lista Toti): “Importante trovare risorse per la morosità incolpevole”

Liguria. Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale, commenta quanto emerso dal question time oggi alla Camera, durante il quale l’onorevole Ilaria Cavo ha sottoposto al ministro Salvini il tema della morosità incolpevole e la necessità di finanziare il fondo per aiutare le famiglie.

“Il problema delle famiglie che non riescono a pagare l’affitto, perché in difficoltà economica o per sopraggiunta impossibilità, a causa di un licenziamento, di un problema di salute, della cosiddetta morosità incolpevole sono moltissime in tutta Italia e il problema è molto sentito anche in Liguria. Fino a un paio di anni fa esistevano due fondi, il Fondo sociale Affitti (non poi finanziato dal 2022, cubava 330 milioni di euro a livello nazionale) e il fondo morosità incolpevole (attivo fino al 2021, con50milioni di euro). Quei due fondi non sono più stati finanziati. Il tema è stato sottoposto oggi, durante il question time, al ministro Salvini dalla nostra deputata Ilaria Cavo. Un tema che sentiamo molto e sul quale non smetteremo di impegnarci. L’impegno del ministro sul Piano Casa, con tavoli attivi su tutti i settori, è importante. Così come gli investimenti citati sull’edilizia residenziale pubblica di cui sicuramente c’è bisogno”.

“Quello su cui vogliamo focalizzarci è però l’impegno e l’auspicio del ministro a trovare risorse, nelle pieghe del prossimo bilancio, per finanziare chi abita in alloggi privati, perché si faccia di tutto perché chi è in difficoltà non perda la propria casa. Come ha precisato anche la nostra deputata in replica, sono state oltre diecimila le famiglie assistite in Liguria nel 2022 dal Fondo sociale affitti. Non possiamo lasciarle indietro”.