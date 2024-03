Ad Andora palme vestite di rosa per il passaggio della Milano-Sanremo

Andora. Le palme della passeggiata a mare di Andora vestite di rosa in occasione del passaggio della corsa ciclistica Milano-Sanremo. L’iniziativa promossa dall’assessorato alle Manifestazioni guidato dal Vice Sindaco Paolo Rossi, ha come obiettivo ricordare agli appassionati e potenziali turisti che il 7 maggio Andora accoglierà un arrivo di tappa del Giro d’Italia. Drappi rosa anche sulla facciata dell’antico edificio di Palazzo Tagliaferro che si affaccia sulla via Aurelia.

“Si punta a dare visibilità internazionale alla costa andorese in occasione delle diretta televisiva che riprenderà il passaggio della Classicissima, la più importante e famosa corsa di un giorno italiana che attraverserà il ponente ligure – ha dichiarato Paolo Rossi – E’ la prima di una serie di iniziative di avvicinamento all’arrivo di Tappa del Giro di Italia che vogliono creare un clima di attesa ed accoglienza verso gli appassionati di ciclismo”.

Le venti palme avvolte di rosa sono anche un invito a vedere la Milano-Sanremo dalla bella passeggiata a mare panoramica di Andora. In occasione dell’evento si svolgerà anche un raduno di Fiat 500 nell’area antistante il porto turistico, situato all’ingresso di Andora.