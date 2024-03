Acquisto ex aree Piaggio, Nuova Finale: “Delusi per la gestione del Comune, nessuna condivisione con i cittadini”

Finale Ligure. “Nuova Finale esprime delusione per la gestione da parte del Comune in merito all’acquisto delle ex aree Piaggio che si aggiunge ad una lunga serie di precedenti situazioni gestite in maniera poco efficace dall’amministrazione. È importante fare chiarezza su alcune questioni. Nessun imprenditore privato si espone ad un acquisto di tale portata senza aver preventivamente dialogato con l’amministrazione comunale, la regione e, eventualmente, la sopraintendenza. Ciò significa che l’amministrazione Guzzi/Frascherelli è sicuramente a conoscenza da tempo dei progetti di massima del nuovo acquirente”. Lo dichiara la lista Nuova Finale in corsa alle comunali di questa primavera.

“Tuttavia, in coerenza con la politica di mancanza di trasparenza e di condivisione delle informazioni con i cittadini di Finale, nulla è mai stato portato all’attenzione pubblica – proseguono -. Ora invece affermano che i Finalesi saranno parte attiva nel processo decisionale riguardante il futuro sviluppo dell’area. Questa affermazione appare ipocrita e ingannevole. È sorprendente pensare che gli imprenditori che hanno acquistato l’area non abbiano fatto richiesta di fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mentre è altrettanto sicuro che la nostra illuminata Amministrazione Comunale non abbia neanche valutato questa possibilità, facendo perdere importanti opportunità per la nostra comunità”.

“Ci aspettiamo che questa Amministrazione, in vista delle prossime elezioni di giugno, presenti magicamente un accordo con i nuovi proprietari per l’utilizzo di parte delle aree come parcheggi pubblici, in attesa dell’avvio dei lavori – continuano -. Questo potrebbe essere un beneficio per tutti, ma deve essere evidente l’uso strumentale che ne viene fatto in vista delle elezioni. Le aree in questione sono state abbandonate per anni. L’amministrazione avrebbe dovuto raggiungere un accordo, anche solo in merito ai parcheggi temporanei, con la vecchia proprietà sfruttando il debito di 7 milioni di euro per tasse non pagate al nostro Comune. Purtroppo, questo non è avvenuto”.

“Infine, siamo certi che col tempo emergeranno le figure degli imprenditori minori coinvolti, oltre agli acquirenti ufficiali. Questa è un’altra storia che avremo il piacere di condividere con tutti i cittadini di Finale Ligure. Nuova Finale continuerà a vigilare sulle azioni dell’amministrazione comunale, al fine di garantire una gestione trasparente e responsabile del proseguo di questo evento fondamentale per la vita di tutti noi”, concludono.