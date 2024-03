A10 in tilt per il rientro domenicale, code tra Albenga e Savona

Savona. Un’altra domenica di forti disagi sulla rete autostradale ligure e savonese per la presenza dei cantieri di manutenzione sulle varie tratte.

Al momento la situazione più critica si registra sull’autostrada A10, dove si segnalano già lunghe code e forti rallentamenti tra i caselli di Albenga e Savona, con un lungo serpentone di auto incolonnate e dirette verso Genova; anche nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26, è segnalato traffico intenso.

Disagi anche sulla A6 Savona-Torino, con traffico intendo tra il bivio A6/A10 Savona e Altare.

Secondo quanto appreso da Autofiori la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, con un aumento delle code e dei disagi per il rientro domenicale. Viabilità congestionata anche sulla via Aurelia, con un incremento del volume di traffico, in particolare in direzione levante, con molti automobilisti e viaggiatori che si sono riversati sulla viabilità ordinaria per sfuggire ai lunghi tempi di percorrenza in autostrada.

Quanto alle previsioni per l’inizio della settimana, e in prospettiva dello stop ai cantieri in vista delle festività pasquali, domani, lunedì 25 marzo, secondo Autostrade per l’Italia, viabilità congestionata tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni, nelle fasce orarie tra le 7 e le 10 e tra le 16 e le 19.

Bollino rosso, invece, sulla A26 in direzione Gravellona Tace per quasi tutta la giornata, ma non mancheranno criticità anche nella direttrice opposta verso Genova.

Per quanto riguarda la tratta di Autofiori ecco i cantieri fino a Pasqua (clicca QUI).