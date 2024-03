A Varazze l’incontro con Magnus MacFarlane, fondatore dell’associazione “Mary’s Meals”

Varazze. Venerdì 22 Marzo si svolgerà a Varazze, nel convento dei Padri Domenicani, l’incontro con Magnus MacFarlane fondatore e guida della Associazione “Mary’s Meals” .

L’organizzazione benefica, fondata nel 2002, si occupa di fornire gratuitamente pasti scolastici ai bambini nei luoghi di istruzione tra i più poveri del mondo. Scopo della iniziativa è raccogliere fondi per far partire da Varazze un progetto di adozione di una scuola di “Mary’s Meals” in Zambia.

“Abbiamo accolto con convinzione la richiesta di dare il Patrocinio del Comune a questa importante iniziativa, che ci è pervenuta dal gruppo di Preghiera “Regina della Pace” e dai Padri Domenicani – dice il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici – e ci attiveremo da subito per riuscire a dare un sostegno concreto a questa gigantesca opera di carità e di sviluppo culturale e sociale, che speriamo possa incontrare l’adesione di tanti nostri concittadini”.

Unica visita in Italia per il 2024, dopo la prima tappa a Varazze, Magnus MacFarlane sarà a Genova sabato 23 Marzo, nella Sala Quadrivium, alle 15,30, e poi a Chiavari alle 21. Il tutto grazie all’organizzazione dell’Associazione Medjugorie Liguria, coordinata da Sergio Cianci, che conosce e sostiene già da diversi anni Mary’s Meals.

“Tutto è iniziato lo scorso giugno durante un pellegrinaggio a Medjugorie, quando assieme a Padre Daniele facemmo visita alla sede locale di Mary’s Meals, un container – ricorda Carlo Pronsati, co-fondatore del gruppo “Regina della Pace” di Varazze – Entrambi, dopo aver ascoltato la straordinaria storia ed attività di questa organizzazione internazionale, concordammo immediatamente di portarla al più presto nella nostra cittadina, non solo per solidarietà verso i bambini che riceveranno i loro pasti scolastici grazie al nostro contributo, ma anche per risvegliare in noi la speranza che nasce dal fare bene il bene”.

“Anche dai Padri domenicani pieno appoggio per questa iniziativa che riconosciamo ispirata dall’alto, suggerita dalla Regina della Pace – dice il Priore del Convento di San Domenico, Padre Daniele -. Nata da una profonda esperienza spirituale, rende concreta la carità, l’affetto e la fiducia che la Madonna viene a far crescere nei suoi figli. Rende più umana e giusta la nostra terra, ridona ai meno considerati del mondo la dignità che spetta a loro come persone e figli amati da Dio. Si ringraziano gli sponsor della serata: la Residenza Protetta Santa Caterina di Varazze”.

Tra gli ospiti della serata, in rappresentanza di Regione Liguria, ci sarà anche il consigliere Alessandro Bozzano: “La solidarietà e la beneficenza sono valori intrinsechi della nostra cultura cristiana, che tutta la società dovrebbe fare propri. In tempi particolari come quello che stiamo vivendo, le associazioni caritatevoli hanno un ruolo sempre più indispensabile per andare ad inserirsi là dove le istituzioni non riescono ad arrivare. Le nostre cittadine sono ricche di associazioni benefiche che sanno fare la differenza. Sono certo che Varazze risponderà all’appello, anche questa volta distinguendosi per il grande cuore, così da arrivare all’importante obiettivo”.

