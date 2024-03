A Savona una cena solidale di raccolta fondi per l’AIFO

Savona. Giovedì 21 marzo dalle ore 20 al Circolo Cantagalletto si terrà una cena per raccogliere fondi a favore delle attività dell’AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau in sostegno della salute e dell’inclusione in Guinea Bissau.

Interverrà il presidente nazionale Antonio Lissoni e in collegamento da Bissau la cooperante Lucia Bissotti. Il menù comprenderà pizza, focaccia farcita, farinata mista, dolce, acqua e caffè (vino e birra esclusi).

La partecipazione è ad offerta libera a partire da 18 € e su prenotazione chiamando il numero di telefono 3493261169 entro il 19 marzo.