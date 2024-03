Savona. Molti sindaci del comprensorio (con in testa, ovviamente, quello di Savona Marco Russo), i consiglieri regionali Roberto Arboscello, Alessandro Bozzano e Angelo Vaccarezza e numerosi cittadini si sono ritrovati questa mattina in piazza Mameli per il Tpl Day, il grande evento organizzato dall’azienda di trasporto pubblico locale. L’evento, sostenuto da Fondazione de Mari per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, è stato patrocinato e organizzato d’intesa con la Provincia e il Comune di Savona.

Una mattinata di festa con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali, delle autorità civili, militari e religiose, con giochi, animazione e altre sorprese. Ma non solo: alle 10 si è tenuto l’evento “R-evolution – L’evoluzione delle specie bus”, l’iniziativa voluta per celebrare una giornata storica per i trasporti nella nostra provincia, con la presentazione ufficiale dei 14 nuovi bus elettrici entrati nel parco mezzo aziendale che sancisce la riconversione ecologica del settore.

Ecco il dettaglio sui nuovi mezzi elettrici:

I nove mezzi “Solaris Urbino” sono autobus urbani classe I di 12 metri di lunghezza con 86 posti totali, 58 in piedi 28 a sedere compreso il posto disabili e autista, con trazione full electric e quattro pacchi batteria aventi una capacità di stoccaggio di energia nominale di 352 Kwh per una autonomia di 350 chilometri.

Riguardo gli “Yutong” E9-A sono autobus urbani classe I di 9 metri di lunghezza con 58 posti totali, di cui 35 in piedi e 23 a sedere compresi posto disabile e autista, a trazione full electric con otto batterie, sei sul tetto e due nella zona posteriore: 255 Kwh la potenza nominale e una autonomia di 400 chilometri.

TPL Linea aveva già effettuato test e prove tecniche propedeutiche all’entrata in funzione dei nuovi bus elettrici, affiancando anche iniziative formative per gli autisti e il personale a partire dallo scorso autunno.

guarda tutte le foto 36



Tpl Day, la festa a Savona

Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha spiegato: “Quella di oggi è una festa simbolica, che indica la strada che abbiamo deciso di intraprendere da tempo e si sta concretizzando con questi primi 14 autobus elettrici. La strada, in generale, è quella di puntare molto su Tpl per il trasporto pubblico locale e di spingere verso una mobilità sostenibile che non è solo l’autobus elettrico ma l’autobus in sé. L’obiettivo è promuovere l’autobus, il suo uso, e la mobilità lenta. Anche per questo oggi abbiamo voluto premiare l’Auser ed i bambini che usufruiscono del Pedibus, perché dobbiamo spingere sempre di più su una mobilità lenta e sostenibile”.

Il presidente di Tpl Linea, Vincenzo Franceri, fa eco: “Oggi è un momento molto bello, ci abbiamo sperato molto e questa mattina si è concretizzato. Credo che il tema principale sia l’appartenenza: oggi qui c’è il sindaco, che amministra il Comune socio di Tpl, e c’è il cittadino savonese, che è utente. Il fatto che siamo qui tutti insieme è significativo. La presenza dà sempre la forza necessaria a fare meglio”.

Parlando di autobus e trasporto pubblico, è inevitabile parlare di traffico e mobilità. Due temi su cui l’amministrazione Russo ha lavorato e sta lavorando, da un lato con le pedonalizzazioni e dall’altro con la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: “Stiamo andando in due direzioni – spiega ancora Russo – La prima, portata avanti con Tpl, consiste nella revisione delle linee, perché occorre rivedere i collegamenti della città per favorire questo tipo di mobilità. La seconda è la revisione del traffico: come noto abbiamo affidato a dei consulenti una revisione del traffico cittadino affrontando le principali criticità e predisponendo un piano dei parcheggi. Queste due strade non sono parallele ma si incrociano, perciò è chiaro che i consulenti del Pums dovranno dialogare con Tpl per intrecciare la revisione della mobilità cittadina con la revisione delle linee. Questa è la strada che vogliamo intraprendere e piano piano Savona prenderà le forme che hanno tutte le altre città italiane; anzi, speriamo anche con qualcosa di più innovativo”.

Dal punto di vista di Franceri, occorre distinguere il concetto di “transizione ecologica”, percorso che è già iniziato e ha un momento “simbolico” nell’inaugurazione dei primi 14 bus elettrici di oggi, da quello di revisione e miglioramento del servizio: “Abbiamo iniziato un percorso di transizione ecologica, cioè di introduzione di un combustibile più rispettoso dell’ambiente e a impatto zero nei fumi, cioè l’alimentazione elettrica. Per quanto riguarda linee e orari, vogliamo dare maggiore impulso ad un percorso già iniziato. Nell’evoluzione della mobilità, non solo della città di Savona ma di tutte le città, sicuramente ci sarà una maggiore attenzione per il miglioramento del servizio. Aspetto non da poco, considerando che ogni giorno i mezzi Tpl coprono 24 mila chilometri. I cinque minuti in più di una corsa possono esserci, anche alla luce delle difficoltà legate al traffico che conosciamo tutti; ma questo non deve essere un alibi. C’è molta attenzione e dedizione da parte della nostra società, anche sul fronte di un adattamento rispetto a ciò che i nuovi tempi chiedono”.

Una “trasformazione” che è necessario comunicare ai savonesi, dopo anni di trasporto pubblico forse rivedibile sotto diversi aspetti: “Prima di dirlo è giusto che gli stessi savonesi, con la loro sensibilità, possano percepirlo – specifica Franceri – Tpl ha le sue difficoltà, come le altre società di tutta Italia, ma stiamo cercando di perimetrarle per migliorare. Tpl è di tutti. Anche del sindaco cittadino. Questo è il nostro punto di partenza”.

Torniamo da Russo: andiamo al 2031, al termine di un suo eventuale secondo mandato. Cosa dovranno aspettarsi di nuovo e diverso i savonesi? La sua risposta: “L’obiettivo è dare alla nostra mobilità maggiore ordine: un conto sono gli attraversamenti resi necessari (non dimentichiamoci che nel 2026 dovrebbe essere attiva l’Aurelia Bis, che contribuirà a sgravare parte del traffico) e un altro è la mobilità interna alla città, che stiamo pianificando e per la quale vogliamo realizzare parcheggi di cintura. Questo e autobus più efficienti garantiranno una mobilità che non renderà necessario l’uso del mezzo privato per gli spostamenti all’interno del territorio cittadino. Questa è la direzione che abbiamo indicato fin dalla campagna elettorale e che stiamo portando avanti passo a passo”.