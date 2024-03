A Savona il primo incontro per l’esperienza missionaria in Centrafrica

Savona. Domenica 10 marzo dalle ore 18:30 nella Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, si terrà il primo incontro di conoscenza e formazione per i giovani fra i 18 e i 35 anni interessati a partecipare all’esperienza missionaria a Monassao, nella Repubblica Centrafricana, organizzata dall’Ufficio Missioni e Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli.

L’esperienza si terrà per circa un mese tra luglio e agosto nella missione in cui presta servizio il sacerdote finalese don Michele Farina ed ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della missio ad gentes e coinvolgerli a livello parrocchiale e diocesano nel lavoro missionario. L’incontro sarà seguito da una cena condivisa.

Per motivi logistici di accoglienza e spostamenti nel territorio della missione i posti sono limitati: 5 persone al massimo. Gli interessati che volessero proporsi possono contattare padre Enrico Redaelli, condirettore dell’ufficio diocesano, via telefono o WhatsApp al numero 3491836069 oppure scrivendo un’e-mail a henryyole1@live.it.