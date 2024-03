A Savona il ministro per lo sport Andrea Abodi e le campionesse olimpiche Tania Cagnotto e Federica Pellegrini

Savona. Anche le campionesse olimpiche Tania Cagnotto e Federica Pellegrini saranno presenti a Savona in occasione del convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo sport” organizzato dal Comune di Savona e dalla sezione savonese dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, nella Sala della Sibilla del Priama, l’8 marzo 2024 in occasione della festa della donna.

Oltre al ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, Novella Calligaris (Presidente Nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia), Michele Sciscioli, Capo Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute; Silvia Salis, Vice Presidente del Coni; Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Il convegno affronterà un tema di importanza fondamentale quale quello degli stereotipi di genere ed è un’occasione unica di confronto per dirigenti, atlete e atleti delle società sportive. “Sarà un’opportunità – scrive la giunta nella delibera – per rappresentare di fronte alle massime autorità nazionali lo spirito che anima le Società sportive savonesi per la funzione sociale e pedagogica che sono chiamate a svolgere”

All’evento parteciperanno le scuole savonesi attraverso tavoli di lavoro formati dagli studenti e studentesse e gli atleti e atlete delle società sportive che prepareranno domande e proposte da discutere durante il convegno.