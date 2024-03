A Savona il funerale di Cesare Donini, per 30 anni amministratore comunale a Palazzo Sisto

Savona. Si è tenuto oggi nella chiesa di San Giuseppe a Savona il funerale di Cesare Donini, dirigente nell’ambito delle Ferrovie e per 30 anni assessore e consigliere comunale a Palazzo Sisto. Aveva 89 anni.

Assessore al bilancio dell’amministrazione del sindaco Francesco Gervasio e capogruppo di opposizione per diversi mandati, Donini è stato per anni esponente della Democrazia Cristiana.

Inoltre, si è impegnato per anni nell’ambito dell’associazionismo cattolico, ricoprendo l’incarico di presidente della San Vincenzo e dell’ente Asilo Basso di Lavagnola. E’ stato anche fondatore e presidente dell’Unione Imprenditori Cristiani di Savona.

Alle esequie hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore Riccardo Viaggi, il consigliere di centrodestra Pietro Santi e Dario Amoretti, vice sindaco della giunta Gervasio tra il 1994 e il 1998.

Nella sua omelia, don Adolfo Macchioli ha detto: “La morte come sempre porta sofferenza per chi ha condiviso con lui parte della propria vita. Serve uno spazio di silenzio, sempre, che però deve essere anche in qualche modo evitato da una parola: il silenzio come vuoto, come nulla, come ‘non esistenza’, ci spaventa e ci lascia interdetti. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che in quello spazio e in quel tempo qualsiasi parola ‘di troppo’ sembra stonata, c’è bisogno di qualcosa che dia sostanza a quello che stiamo vivendo. Insieme dobbiamo fare la fatica di trovare quella parola. Una parola capace di tenere insieme le cose più diverse, ciò che ha caratterizzato la vita di Cesare e ciò che viviamo oggi”.

“Non siamo qui a fare l’elenco dei tanti interessi di Cesare, politico, cattolico, imprenditore; non siamo qui a fare un bilancio, quello lo lasciamo nelle mani del Signore. Oggi tempo e memoria si purificano dentro l’amore di Dio, che ci accoglie per quello che siamo e ci vuole bene, sempre. Dentro il silenzio è la Parola di Dio a dare sostanza a ciò che è stata la nostra vita, la misericordia è più grande di qualsiasi risultato positivo o negativo abbiamo ottenuto. Oggi accompagniamo Cesare davanti a quel Dio in cui lui per primo ha creduto”.

Fu determinante nella nascita, avvenuta nel 2011, di Scienza&Vita a Savona: “Convocò alcune persone di rilievo e predispose affinché il nuovo organismo potesse decollare – ricordano dall’associazione – colmando così il grande vuoto (locale) sui temi della vita e della famiglia. Scienza&Vita gliene è sommamente grata. Donini ha fatto del bene a tanti: nell’umiltà, fino al nascondimento. Non con oblazioni (anche con quelle, non poche e sempre di tasca propria) ma col servizio delle sue alte, talvolta insostituibili, competenze tecniche; dedicandosi, lui uomo di spiritualità e di sterminate letture, all’ingrato lavoro economico e finanziario, fino alla più arida e minuta contabilità”.