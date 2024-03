A Quiliano tutto pronto per la storica rassegna “Ulivagando”

Quiliano. Nel fine settimana tra venerdì 22 e domenica 24 marzo 2024 torna “Ulivagando”, un appuntamento storico che contraddistingue l’offerta turistica e territoriale della Città di Quiliano. Questa iniziativa intende far conoscere uno dei prodotti tipici della Liguria ed ampiamente presente sul territorio: l’olio di oliva, in particolare, del Frantoio Cooperativa C.A.T.I., insignito della Dop “Riviera ligure”, ulteriore elemento di valorizzazione dell’olio buono.

La rassegna “Ulivagando” è organizzata dal Comune di Quiliano con il patrocinio della Regione Liguria, con la sponsorizzazione dell’Infineum, con la collaborazione e coordinamento di Proloco, in sintonia con CeRSAA di Albenga, Slow Food Condotta del Savonese e il Frantoio C.A.T.I.

“È con grande piacere che, sulla scia del risultato ampiamente positivo, in termini di visibilità, flussi di pubblico, reazioni del pubblico, determinato dalla partecipazione con il nostro spazio espositivo al Salone Agroalimentare di Finalborgo,” dichiara il sindaco Nicola Isetta, “giunge propizio l’appuntamento con “Ulivagando”, la tradizionale rassegna annuale dedicata alla promozione dell’olio di oliva prodotto a Quiliano, che tra l’altro vede il supporto dei partner locali quali la Proloco Quiliano, il Frantoio C.A.T.I., e le varie realtà sovra comunali che garantiscono un aiuto fondamentale nello sviluppo e nella valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità del vastissimo territorio della nostra città”.

Il programma della rassegna prevede l’apertura ufficiale nella serata di venerdì 22 marzo alle ore 17, nella Sala Consiliare (Piazza Costituzione – Quiliano) con il convegno sul tema “La qualità dell’olio tra campo e frantoio: guida e esercitazione al riconoscimento sensoriale dell’olio extravergine di oliva”, a cura del dott. agr. Giovanni Minuto PhD Direttore Generale del CeRSAA, in collaborazione con il Frantoio C.A.T.I. di Quiliano.

“Ulivagando” prosegue durante la giornata di sabato 23 marzo con il Corso di potatura dell’olivo in località Montagna, previsto dalle ore 9.30 alle ore 18, e curato dalla Proloco Quiliano. Il suddetto corso proseguirà anche nella mattinata di domenica dalle ore 9.30 alle 12.

Sempre nella giornata di sabato, alle ore 20.15, nella sede della Società di Mutuo Soccorso Montagna, si terrà una cena tematica basata sui prodotti del territorio di Quiliano. L’evento sarà realizzato in collaborazione tra la Proloco Quiliano, il Comitato frazione Montagna e la S.M.S. Montagna. Per prenotarsi occorre telefonare al numero 3477418914. Il dettaglio del corso e della cena è disponibile sulla pagina facebook Proloco Quiliano.

Infine, nella giornata di domenica, si svolgerà la tradizionale Passeggiata tra gli Ulivi ed i Borghi Quilianesi nella frazione Montagna. Si tratta di una camminata libera e gratuita a cura della Proloco Quiliano. Alle ore 14.15 è previsto il ritrovo in piazza Montagna. La passeggiata si concluderà intorno alle ore 17.30 circa. Per informazioni, telefonare al numero 3477418914.

Dalle ore 17 è prevista la merenda con le Focaccette quilianesi di patate (prodotto De.Co. riconosciuto da Regione Liguria) a cura della S.M.S. Montagna. Sempre nella sede della S.M.S. Montagna è previsto nel frattempo lo svolgimento di appositi laboratori e l’illustrazione delle curiosità sull’olivo e i suoi prodotti. Per ulteriori aggiornamenti sull’evento è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della Città di Quiliano, di Turismo Quiliano e della Proloco Quiliano.