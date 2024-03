A Quiliano approvato il Patto dei sindaci per il clima e l’energia

Quiliano. Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, comprensiva anche dell’impegno alla trasmissione entro due anni del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (SECAP): nella serata di martedì 26 marzo il Consiglio Comunale di Quiliano ha approvato all’unanimità la proposta di adesione.

In particolare, l’Amministrazione Comunale si impegna a:

– ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di almeno il 40 per cento entro l’anno 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggior impiego di fonti di energia rinnovabili;

– accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico.

Al fine di tradurre tali impegni in azioni concrete, l’Amministrazione Comunale si impegna a seguire le tappe della seguente tabella di marcia:

– realizzare un inventario di monitoraggio delle emissioni ed una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotte dal cambiamento climatico;

– presentare il Piano d’Azione per l’energia Sostenibile e il Clima (S.E.C.A.P.) entro due anni;

– presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni dopo la presentazione del S.E.C.A.P. per i fini di valutazione, monitoraggio e verifica.

“L’adesione al nuovo Patto dei Sindaci – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’Assessore all’Ambiente Cinzia Pennestri – rappresenta uno dei punti fondamentali del programma amministrativo 2019/2024, ed è anche una tappa del percorso finalizzato al perseguimento delle politiche di sostenibilità ambientale sviluppate dalla Città di Quiliano attraverso l’autoproduzione di energia effettuata con i lavori di coibentazione del palazzo comunale, i pannelli fotovoltaici situati presso gli immobili scolastici e l’intera rete di pubblica illuminazione a risparmio energetico. Già da molto tempo prima che esplodesse l’emergenza del progetto del rigassificatore, Quiliano ha da sempre portato avanti un percorso correlato all’ambiente, agli obiettivi di Agenda 2030, ed ha aderito con entusiasmo alla “Rete dei Comuni sostenibili”, proprio per sviluppare e portare avanti la nostra partecipazione attiva per fronteggiare il cambiamento climatico, nel quadro delle politiche di tutela ambientale, di condivisione del miglioramento della qualità della vita e di riqualificazione del nostro territorio. Siamo felici per il fatto che il Consiglio Comunale abbia condiviso all’unanimità, attraverso i gruppi consiliari che lo rappresentano, questo percorso progettuale che andrà avanti anche con la futura amministrazione comunale”.

Sempre nel corso della stessa seduta, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall’effettuazione dei lavori di somma urgenza determinati dall’emergenza alluvionale sviluppatasi tra il 9 e il 10 marzo 2024, che hanno comportato una prima spesa già sostenuta di euro 72.444. finanziati con fondi comunali.

“A seguito delle pesantissime piogge e del maltempo straordinario venutosi a creare sul nostro territorio – affermano il sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici Silvio Pirotto – abbiamo fronteggiato numerosi danni in diverse località. Anzitutto in Via Garzi si è verificato il dissesto del versante a monte della sede stradale che ha comportato il franamento di materiale roccioso sulla carreggiata rendendo necessaria la chiusura al transito della viabilità. In Via Cervaro, si è verificato il dissesto del corpo della sede stradale che ha comportato il franamento della scarpata naturale di valle del rilevato stradale rendendo necessaria la chiusura al transito della viabilità. Sulla strada Roviasca Altare, sono stati riscontrati il dissesto del tracciato del rio Batteria a monte dell’attraversamento della sede stradale, con colata di massi e detriti che rischia di occludere l’attraversamento stesso e interessare la carreggiata stradale, due dissesti sul versante di monte, a monte ed a valle dell’attraversamento sopracitato, con diretto interessamento della carreggiata stradale, nonché vari distacchi di materiale roccioso lungo la viabilità.”

“L’intera spesa generale per ripristinare definitivamente tutte le località nel tratti indicati è stata stimata in complessive euro 275.196,86 – proseguono Isetta e Pirotto – e per questa ragione abbiamo avuto contatti diretti con l’Assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone per evidenziare questa problematica. Naturalmente gli uffici comunali hanno provveduto da subito ad inoltrare sulla piattaforma telematica della Protezione Civile le schede tecniche di tutti gli eventi alluvionali con i relativi importi economici. E siamo già intervenuti con i primi lavori di ripristino per una spesa di euro 72.444. Inoltre ci riserviamo di stanziare ulteriori risorse comunali a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2023, attingendo dall’avanzo di amministrazione. Nel contempo auspichiamo che lo Stato e la Regione Liguria, come già fatto in precedenza con gli eventi alluvionali del 2019 e del 2021, intervengano per garantire la copertura economica finalizzata a coprire gli interventi di totale messa in sicurezza dei territori colpiti da questa nuova emergenza. Cogliamo l’occasione per ringraziare i gruppi consiliari che nella loro interezza hanno approvato all’unanimità questa importante pratica.”

Inoltre il Consiglio Comunale ha approvato, sempre con voto unanime, l’aggiornamento del regolamento di gestione della biblioteca civica “Andrea Aonzo”, che prevede ora la disciplina dedicata ai “gruppi di lettura” e la gestione delle forme di promozione degli incontri di presentazione delle novità librarie con le locandine ufficiali, da diffondersi anche attraverso i social network. Infine il Consiglio Comunale ha approvato con voto unanime il nuovo regolamento dell’albo fornitori della Città di Quiliano, in attuazione al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (“Nuovo codice dei contratti”), che permetterà a tutti i fornitori locali di iscriversi telematicamente alla piattaforma telematica, già funzionante attraverso l’homepage del sito internet istituzionale, per tutte le ordinazioni, lavori, servizi e forniture, e costantemente aggiornata alle linee guida tracciate dall’Anac: con questo strumento, infatti, gli uffici comunali potranno lavorare in piena trasparenza e legalità attraverso questa piattaforma per tutte le ordinazioni occorrenti ai servizi e alle attività da svolgersi sul territorio.