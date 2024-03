A marzo due iniziative del Leo Club Alba Docilia su ambiente e disturbi alimentari

Albissola. Il Leo Club Alba Docilia nel mese di marzo è sceso in campo con due service molto importanti realizzati interamente dai ragazzi membri.

Il 21 marzo 2024 il Club ha concretizzato la piantumazione di un pero selvatico come simbolo per la preservazione ambientale. Alla cerimonia erano presenti due classi della scuola primaria “Fabrizio de André”, il Vicesindaco Roberto Gambetta, l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Simona Poggi, nonché il presidente del Lions Club delle Albisole Flavio Beltrami, il Vicepresidente Vincenzo Gareri e la Leo advisor Silvia Scotti. Alla fine della presentazione del progetto, i bambini della scuola primaria hanno portato dei fiori dipinti da loro con sopra scritte parole che richiamano il tema dell’ambiente. Durante la giornata si è presa l’occasione per promuovere l’importanza della cura dell’ambiente e il ruolo fondamentale delle nuove generazioni, in quanto rappresentanti del futuro del nostro territorio.

Il 22 marzo 2024 i giovani del Leo Club Alba Docilia hanno inaugurato la panchina lilla, rappresentante la sensibilizzazione alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA). I giovani del Club si sono premurati di posizionare sulla panchina una targhetta con inciso un QR code che rinvia a una pagina del Ministero della Salute sui DCA. L’inaugurazione è avvenuta in corso Liguria, sede della panchina lilla, dove erano presenti due classi della scuola secondaria di primo grado insieme alla presidente di zona Danila Spirito, l’assessore Elisa Tomaghelli, la Leo advisor Silvia Scotti, la consigliera Marta Ghigliazza, la dott.ssa Jennifer Belcastro e la dott.ssa Ilaria Pattarino.

In seguito all’inaugurazione, il Leo Club Alba Docilia ha organizzato una conferenza in collaborazione con la dott.ssa Belcastro e la dott.ssa Pattarino per discutere più approfonditamente sull’argomento dei disturbi del comportamento alimentare.

“È okay non essere sempre okay”. Così hanno concluso la loro presentazione le due professioniste, augurandosi di aver portato un messaggio positivo importantissimo: “non si è mai soli nella propria sofferenza”.