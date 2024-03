A Loano incontro con Magdi Cristiano Allam su “Palestina-Israele: le ragioni storiche del conflitto”

Loano. Venerdì 22 marzo alle 17.30 presso la sala dell’Hotel Villa Lina di Loano si svolgerà un incontro con lo scrittore Magdi Cristiano Allam sul tema “Palestina-Israele: le ragioni storiche del conflitto”. A organizzarlo il responsabile cultura di Forza Italia Liguria, Massimo Carpegna.

“Intorno a noi si combatte ferocemente – dichiara Carpegna – e l’atteggiamento maturo e corretto non è quello calcistico di tifare per uno o l’altro contendente. L’atteggiamento maturo e corretto è conoscere, per quanto sia possibile, le ragioni che hanno condotto allo scontro armato, per individuare una via d’uscita. Le guerre non hanno mai risolto un problema e sono sempre una sconfitta dell’umanità”.

Nella guerra Israele/Hamas è la posizione di Forza Italia è chiara: “Due popoli e due Stati, così che non vi siano più giustificazioni storiche a supportare il conflitto. Ma prima di ciò, Hamas deve dichiarare ufficialmente e pubblicamente che riconosce a Israele la legittimità di esistere o il cessate il fuoco sarà solo temporaneo”.

“Se è una ipotesi credibile? Intanto occorre distinguere tra palestinesi musulmani, la maggioranza, e i palestinesi cristiani maroniti. Con questi ultimi non dovrebbero esserci problemi; con Hamas le cose sono profondamente diverse. La ragione fondante di Hamas, la sua identità. Il primo statuto di Hamas è del 18 agosto 1988 e gli obiettivi fondanti del Movimento di resistenza islamica della Palestina (la traduzione di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, il cui acronimo è appunto Hamas) sono estendere l’Islam a tutta la Palestina, liberando il territorio dall’occupazione ebraica (art. 15). Israele, con il suo ebraismo e la sua popolazione ebraica sono identificati (art. 28) come i nemici dell’Islam e dei musulmani”.

“I manifesti di promozione dell’evento sono stati oscurati da quelli di chi parteggia per Hamas e condanna senza attenuanti Israele e la sua risposta militare all’attacco del 7 ottobre. È una curiosa interpretazione della libertà di pensiero che non serve a nulla. Ciò che è veramente utile è conoscere le ragioni di entrambi e impegnarsi non solo per un “cessate il fuoco“, ma per proporre un serio accordo di pace che ponga fine alle morti e impedisca in futuro il ripetersi di questa tragedia. L’odio, le armi e anche l’atteggiamento aggressivo di chi vuole zittire voci diverse dalla propria, non appartengono alla democrazia e ad una civiltà moderna e matura”.