A Loano inaugurata la Panchina Lilla contro i disturbi dell’alimentazione

Loano. In occasione della 13esima edizione della “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”, a Loano è stata inaugurata la Panchina Lilla contro i disturbi dell’alimentazione. Ha trovato “dimora” nel piazzale antistante le scuole secondarie di primo grado Mazzini-Ramella.

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina (15 marzo), con i ragazzi della Ninart Academy che hanno dato vita ad una breve coreografia.

A seguire, sempre in mattinata, presso la sala consiliare di Palazzo Doria ha preso il via un convegno (dedicato alle scuole superiori, con la partecipazione di alcune classi dell’istituto Falcone) sui disturbi alimentari a cura dell’associazione di volontariato “Il Bucaneve”. Nel pomeriggio, invece, sempre in sala consiliare, si è tenuto un secondo momento aperto al pubblico.

La “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla” è stata promossa per la prima volta nel 2012. Il 19 giugno 2018 è stata sancita ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è riconosciuto istituzionalmente come “Giornata nazionale contro i disturbi dell’alimentazione”. La giornata si propone di promuovere la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare e la lotta per diffondere la consapevolezza che queste patologie si possono oggi curare; l’ aggregazione per chi per troppo tempo ha vissuto nell’isolamento imposto dalla malattia, per radunare in un unico coro le voci di chi ha vinto sulla malattia, di chi testimonia con la propria storia di vita che guarire dai disturbi dell’alimentazione è possibile; il rispetto verso chi soffre e il supporto alle famiglie e a chi giorno dopo giorno coraggiosamente continua a lottare per la vita, con tutte le proprie forze, per riconquistare la libertà di essere se stesso, senza arrendersi mai; la speranza per chi per troppo tempo è rimasto costretto in silenzio e in solitudine dalla sofferenza, e restituire voce e dignità a chi pensava di averle per sempre perdute. Inoltre, si propone di: difendere i diritti fondamentali di chi è colpito da un disturbo dell’alimentazione, combattendo informazioni distorte e/o pregiudizi; sensibilizzare l’opinione pubblica, facendo conoscere la frequenza, le caratteristiche e le gravi conseguenze che questi disturbi possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre; scoraggiare il distacco ed il disinteresse da parte di chi non è direttamente coinvolto dalla malattia; accrescere la consapevolezza a livello individuale, collettivo ed istituzionale del carattere di epidemia sociale che i disturbi stanno assumendo a livello nazionale e mondiale; creare una rete di solidarietà verso chi è colpito da disturbi dell’alimentazione, personalmente o in famiglia, per combatterne il disagio relazionale e il senso di abbandono e sconfiggere l’omertà che accompagna questi disturbi.

Il Bucaneve Odv è stata costituita nel gennaio 2012. La sua nascita è stata la normale prosecuzione di un cammino iniziato con l’apertura del sito “Dalla parte di noi… genitori” e la pubblicazione del libro “Come in un quadro di Magritte” di Maria Grazia Giannini, attuale presidente dell’associazione. L’associazione prende il nome di un fiore semplice, minuscolo, ma forte e bellissimo, che fiorisce riuscendo a vincere il gelo della neve e dirigendosi verso il calore del sole, rivolgendo la bella corolla verso i colori dell’arcobaleno della vita. La mission è quella di sostenere persone e famiglie che vivono una situazione di problematica legata ai disturbi dell’alimentazione , alla violenza di genere e a /o maltrattamenti vissuti all’interno delle relazioni affettive. Offrire ascolto, supporto, orientamento, collaborare con altre realtà associative e indirizzare alla cura dei disturbi alimentari. Il Bucaneve fa parte di “Consult@noi” associazione nazionale di II livello che raggruppa diverse associazioni italiane che si occupano della tematica.