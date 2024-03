A “Le Officine” di Savona si celebra la “Settimana nazionale per la prevenzione oncologica”

Savona. Come in ogni anno, in occasione dell’arrivo della primavera, si ripropone il consueto appuntamento con la Settimana della Prevenzione Oncologica al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona, in collaborazione con la LILT Sezione di Savona.

L’obiettivo è quello di “diffondere i valori di un corretto stile di vita e la cultura della prevenzione come metodo fondamentale per la lotta contro il cancro”.

Sabato 23 marzo, a partire dalle 10 (e fino alle 13), sarà presente lo stand della LILT, Sezione di Savona presso il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona.

Nell’occasione sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’associazione ed usufruire dei poliambulatori di prevenzione. Con un’offerta si potrà avere in omaggio l’olio extra vergine di oliva, simbolo della settimana di prevenzione e una piantina aromatica.