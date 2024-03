A Finalborgo il Salone dell’Agroalimentare Ligure. Cristina Bolla: “Per questi venti anni un tripudio di eventi”

Finalborgo. Dall’8 al 10 marzo al via la ventesima edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure. L’evento che da anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, sarà allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina e nel centro storico di uno dei Borghi più belli e affascinanti d’Italia. “Proprio così. Questo chiostro, ovviamente non per merito dell’amministrazione, è splendido. – afferma Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure – Un luogo dove si respira una particolare atmosfera di pace e di tranquillità ma in questa occasione ci saranno gli espositori con i loro prodotti. Fiori colori e appunto odori. Un mix perfetto in un contesto perfetto. Una vetrina eccellente per le varie aziende del territorio. E’ un’occasione per i nostri ospiti, che a Finale in questo periodo sono già tanti, di vedere che oltre al mare e ai bei posti la Liguria è un’eccellenza anche dal punto di vista florovivaistico e agroalimentare“.

Oltre centocinquanta espositori, molti prodotti agroalimentari da degustare per questi venti anni di Salone che sarà inaugurato venerdì 8 marzo, in occasione della festa delle Donne, con la presenza di una madrina d’eccezione, Tessa Gelisio: “Una grande donna e grande professionista, una presenza per noi importante visto che è la conduttrice di Cotto e Mangiato – Il Menù, in onda su Italia 1 – afferma Cristina Bolla, ideatrice dell’evento e direttrice del Salone – una testimonial importante visto che anche imprenditrice agricola in Sardegna. Ci racconterà quanto le donne si stiano impegnando in questo settore e quanto sviluppo c’è per il settore femminile. Per questo compleanno importante ci sarà un tripudio di eventi, a partire dall’8 marzo dove si svolgeranno incontri dedicati alle donne, ai fiori e alle donne in agricoltura. Poi ci saranno tantissimi laboratori di degustazione dalle focaccette, che verranno mangiate all’inaugurazione, ai grandi piatti preparati dalla Federazione Cuochi Liguri. Per i più giovani ci sarà il corner dedicato alle birre artigianali e ai salumi. Tanti eventi distribuiti tra il chiostro di Santa Caterina e il centro storico di Finalborgo: piazza Aycardi sarà, ad esempio, teatro della preparazione delle focacce”.

L’evento continua ad avere la collaborazione con alcuni enti partner come Regione Liguria, il Comune di Finale Ligure, la Camera di commercio Riviere di Liguria e la Provincia di Savona.

“Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è un evento baricentrico per la Liguria, come tale supportato da Regione Liguria insieme a vari Enti e Associazioni – dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, che promuove l’imprenditoria locale, i prodotti simbolo della tradizione e incorona le nuove De.Co. Ringrazio Cristina Bolla e l’organizzazione OroArgento che hanno portato in evidenza ancor di più e con creatività il comparto floricolo ligure dei record, forte di 4000 aziende per il 95% concentrate nelle province di Savona e Imperia con una produzione lorda annua di oltre 400milioni di euro. Grande attenzione inoltre sulle aromatiche, apprezzate anch’esse in tutta Europa. Ogni anno si producono solo nella Piana ingauna, che è la culla di questo prodotto di punta dell’agricoltura ligure, oltre 102 milioni di vasi di piante aromatiche all’anno. La nostra regione si dimostra sempre più competitiva a livello globale garantendo innovazione, livello qualitativo altissimo e sostenibilità ambientale. Manifestazioni come il SAL promuovono l’intero sistema agroalimentare, per continuare a condividere le specificità del patrimonio rurale ed enogastronomico regionale”.

“Quest’anno l’evento punterà a superare il traguardo dello scorso anno che ha visto la presenza di oltre sessantamila visitatori – conclude Piana – con un calendario ancora più ricco di eventi, laboratori, showcooking ed esposizioni”.

“Buon compleanno al Salone – esordisce Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio -“Una manifestazione entrata nella tradizione savonese alla quale, da sempre, garantiamo supporto per valorizzare i prodotti dell’agricoltura locale con particolare riferimento alle peculiarità della Piana di Albenga. Quest’anno – prosegue il presidente – all’interno del Salone proporremo un focus sulle erbe aromatiche, prodotto bandiera del territorio molto apprezzato anche dai turisti: la vetrina del Salone sarà quindi l’occasione per lanciare l’undicesima edizione di Aromatica, la rassegna di maggio che, d’intesa con il Comune di Diano Marina, come ente sosteniamo da sempre con convinzione”.

Lo stand della Camera di Commercio al Salone, con la sua ampia sezione dedicata alla promozione di Aromatica, sarà allestito all’interno dell’Auditorium di Santa Caterina. In programma anche incontri alla scoperta delle erbe aromatiche e delle loro preziose proprietà.

“Con la presenza al Salone dell’Agroalimentare Ligure e con, a seguire, l’impegno per Aromatica, la Camera di Commercio rafforza la propria azione di sostegno al settore agroalimentare, strategico e dalle grandi potenzialità”, ricorda Lupi. “Un ringraziamento – conclude il presidente – alle aziende e a tutte le realtà coinvolte certi del riscontro più che positivo che la manifestazione avrà grazie alla qualità delle nostre eccellenze”

Il programma

– presso la Sala Liguria si svolgeranno i laboratori di degustazione a cura delle aziende

agricole presenti al Salone, l’Istituto Alberghiero di Finale Ligure ed i professionisti

del comparto enogastronomico ligure;

– presso la Vision Plaza saranno organizzati gli Showcooking a cura dell’Unione

Regionale Cuochi di Liguria, gli incontri tematici ed i convegni tecnici e sarà allestita

la mostra con i fiori di Sanremo grazie al contributo di Regione Liguria, Assessorato

all’Agricoltura e al Marketing territoriale. La mostra sarà curata dal Distretto

Florovivaistico della Liguria;

– presso la Piazzetta delle Aromatiche sarà allestita una aiuola dedicata alle erbe

aromatiche della Liguria e alla manifestazione Aromatica del Comune di Diano

Marina e della Camera di Commercio Riviere di Liguria,

– presso la saletta multimediale saranno proiettati i video dei prodotti di Liguria e di

Finale Ligure My Perfect Place;

– presso il Teatro Aycardi sarà allestita la mostra “La Forza delle Donne”;

– all’interno dell’Audiotorium nella giornata di domenica 10 marzo, si svolgeranno le

attività promozionali di Assaggia La Liguria che vedrà la presenza dello Chef

Alessandro Dentone, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Liguria.

Il programma completo sarà visionabile dal 2 marzo sul sito www.saloneagroalimentareligure.org