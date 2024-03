A Carcare lo Sportello Diritto Salute per combattere le liste d’attesa e chiedere i rimborsi all’Asl

Carcare. Uno sportello vicino alle persone, che ascolti quali sono i bisogni primari legati alla sanità e che trovi gli strumenti, anche giuridici, per affrontarli. È questa l’idea che sta dietro all’iniziativa portata avanti dal Cub Valbormida (Confederazione unitaria di base), insieme a Medicina Democratica e AvvocatoSalute, E che ha permesso di realizzare a Carcare lo Sportello Diritto Salute.

Si tratta del secondo progetto di questo tipo in Liguria, dopo quello lanciato a Genova Bolzaneto da Linea Condivisa. In Valbormida l’iniziativa ha già suscitato molto interesse, numerose le persone che, in questo primo mese di attività, si sono già rivolte ai volontari del sindacato per chiedere il loro aiuto. La mission dello sportello, infatti, è quella di fornire assistenza gratuita ai cittadini in difficoltà nel risolvere problematiche relative al diritto alla salute, come le lunghe liste d’attesa.

“Mancanza di terapie riabilitative per i bambini disabili, difficoltà a prenotare un esame o una visita attraverso il Sistema Sanitario Nazionale nei tempi previsti dalla ricetta del medico di base, richiesta di rimborso per la mancata erogazione della prestazione sanitaria da parte del SSN: troppo spesso, purtroppo, i cittadini si trovano a dover scontarsi con situazioni di questo tipo senza avere o conoscere gli strumenti per affrontarle. L’obiettivo dello sportello è quello di aiutare gli utenti a districarsi con le complicate procedure burocratiche e tecnologiche, tutelando il loro diritto alla salute, il tutto gratuitamente”, spiegano dalla Cub Valbormida.

“Il progetto – proseguono – è stato possibile grazie alla collaborazione degli avvocati Rita Lasagna e Igor Giacchino, dello studio legale ‘Avvocato salute’ che saranno presenti allo sportello di Carcare, in via Garibaldi 54, tutti i giovedì dalle 15:00 alle 17:00”. È possibile prenotare un appuntamento lunedì e mercoledì (9 – 12); martedì e giovedì 15 – 17 rivolgendosi al cell. 342 620 92 92 oppure inviando una e-mail all’indirizzo cubvalbormida@gmail.com.

“Siamo molto soddisfatti dei riscontri ricevuti finora, la campagna di conoscenza è partita con un efficace volantinaggio porta a porta e i risultati fortunatamente non sono tardati ad arrivare. Speriamo di poter aiutare tante persone, contribuendo a correggere le ingiustizie che, purtroppo, spesso si verificano in ambito sanitario”, concludono dal sindacato.