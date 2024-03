A Carcare il Comune dà il benvenuto ai nuovi nati del 2023 e al primo del 2024 

Carcare. “Un pacco dono per i nuovi nati nell’anno 2023”: è in programma per sabato 23 marzo alle 16, nella sala Polifunzionale del Comune di Carcare in via del Collegio n.1, l’iniziativa promossa nell’ambito delle politiche familiari.

Saranno tutti i nati nell’anno 2023 (una trentina) e al primo nato del 2024 nel territorio comunale di Carcare a ricevere un kit di benvenuto contenente alcuni prodotti per la cura del neonato rivolta alle famiglie che hanno da poco accolto un nuovo piccolo membro al loro interno.

In questi giorni il Comune invierà una lettera a tutte le famiglie interessate con l’invito a partecipare alla cerimonia di benvenuto.

“Quello che consegneremo alle famiglie dei nuovi nati è un piccolo dono ma ha un grande significato, e quindi ringraziamo la Farmacia del Dr. MAX di Carcare che ha voluto sostenere l’iniziativa, in rappresentanza del saluto e della vicinanza a queste famiglie da parte di tutta la comunità carcarese”, spiegano dall’amministrazione comunale.