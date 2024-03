8 Marzo, Coop Liguria lancia la raccolta firme per riportare l’iva sugli assorbenti al cinque per cento

Savona. Coop Liguria si mobilita nuovamente a sostegno delle donne che chiedono la riduzione dell’iva sugli assorbenti, riportata al 10% con l’ultima legge di bilancio. Nella data simbolica dell’8 marzo, in molti punti vendita di Coop Liguria (tutti gli ipermercati e alcuni supermercati più grandi) si potrà firmare la petizione promossa dall’associazione Onde Rosa sulla piattaforma Change.org per chiedere che la tassazione torni al 5%.

Negli anni, a livello nazionale, Coop e Onde Rosa hanno già raccolto 700 mila firme, grazie alle quali l’iva sugli assorbenti igienici, inizialmente fissata al 22%, è stata progressivamente ridotta. Ora l’obiettivo è arrivare a un milione di firme. Per centrare questo risultato, Coop ha chiesto aiuto a figure illustri del panorama sociale ed economico nazionale, compresi, tra gli altri: Linda Laura Sabbadini, statistica ed editorialista; Alessandra Mosca, professoressa aggiunta all’Università Bocconi; Lella Golfo, presidente Fondazione Marisa Bellisario; Andrea Notarnicola, Global Inclusion Art 3; Natasha Maesi, presidente nazionale Arcigay; Vera Gheno, sociolinguista; Azzurra Rinaldi, economista.

L’iniziativa si inquadra nella campagna “Close the gap-riduciamo le differenze”, che Coop promuove dal 2021, nell’ambito della quale promuove moltissime iniziative di sensibilizzazione. A dicembre 2023, Coop Liguria ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di genere, conseguita di recente anche dal sistema Coop a livello nazionale. Il 6 marzo, Coop Liguria ospiterà nella sala punto d’incontro dell’Ipercoop di Genova un’assemblea convocata da CGIL, CISL e UIL sul tema del contrasto alla violenza di genere. Nei suoi programmi per il tempo libero, inoltre, Coop Liguria proporrà una serie di conferenze a ingresso libero volte a valorizzare l’apporto delle donne alla cultura, alla storia e alle arti.

Tra i numerosi appuntamenti in programma questa settimana in tutta la Liguria si segnala, per il savonese, quello di mercoledì 6 marzo a Finale Ligure, alle ore 16, nella sala punto d’incontro Coop, “Sebben che siamo donne”, evento pubblico con presentazione del libro a cura di Luigi Vassallo, Stefania Bonora e Claudia Carosi, Centro Democrazia e Costituzione.