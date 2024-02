Visita del governatore di distretto al Lions Club Loano Doria: il presidente Marco Dareddu nominato presidente di zona

Loano. Venerdì 26 gennaio al ristorante dello Yacht Club Marina di Loano il Lions Club Loano Doria ha ricevuto la visita del governatore del Distretto 108Ia3 Oscar Bielli.

“Non solo grande partecipazione di soci e non, ma un incontro piacevole e costruttivo in un ambiente di serenità ed amicizia”, spiegano dal Club.

Al tavolo della presidenza il sindaco di Loano, Luca Lettieri. Presente anche il Leo Club Loano Doria nel quale è entrato un nuovo socio: Simone Careddu.

Durante la serata si è anche votato per la candidatura alla carica di secondo vice governatore della socia Nicoletta Nati ed il presidente del Club Loano Doria Marco Careddu ha ricevuto la carica di presidente di zona.

Il governatore ha inoltre espresso parole di compiacimento per l’adesione di molti ex-Leo al Club Lions Loano Doria ed ha sottolineato l’importanza del Progetto Kairos (dedicato a migliorare l’integrazione scolastica e sociale delle persone “diverse da noi”) che il Club porta avanti con grande impegno.

L'ingresso di Simone Careddu

“A me piace pensare che i nostri Leoni, volti in due direzioni apparentemente opposte, ma uniti dal cuore, sappiano guardare alle nostre comunità e (grazie alla nostra Fondazione) interpretare la visione internazionale voluta da Melvin Jones, convinti come siamo che sia possibile credere che possa esistere un mondo migliore”, le parole del governatore.