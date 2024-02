Violenza sulle donne, nella sede vadese di Alstom una mostra dell’artista Monica Pirone

Savona. Mostra allestita nella sede savonese di Alstom per sensibilizzare sulla violenza sulle donne in tutte le sue sfaccettature: fisica, psicologica ed economica.

La mostra d’arte itinerante, composta da 20 bambole che rappresenteranno un insieme di vissuti di donna contemporanea in giro per il mondo, dopo i siti Alstom di Bologna (20-24 novembre) e Savigliano (27 novembre-2 dicembre), viene esposta nello stabilimento di Vado Ligure dal 14 al 23 febbraio 2024, per poi spostarsi nelle settimane successive negli altri siti di Alstom in Italia.

L’autrice è l’artista Monica Pirone che prima della visita della mostra ha letto gli articoli 3, 29, 37 e 51 della Costituzione e ha detto rivolgendosi ai lavoratori: “Vi invito a leggere questi articoli che devono essere impressi nella nostra mentee, letti ad alta voce e con convinzione”.

“L’impegno di Alstom, che si è rafforzato sempre di più negli anni, ha l’obiettivo di condividere e diffondere le informazioni per favorire la cultura del rispetto della dignità della donna, fornendo gli strumenti principali per poter reagire e denunciare ogni forma di violenza di genere”, hanno spiegato dall’azienda.

“Il nostro impegno continua tutto l’anno: ogni dipendente ha un sistema di alert per segnalare la violenza subita e sono già stati presi in passato provvedimenti compreso il licenziamento”, ha commentato Silvano Saba, site manager del sito produttivo di Vado Ligure.

Le volontarie di Telefono Donna hanno ricordato che in provincia di Savona dal 2015 sono state 7 le vittime di femminicidio: “Noi diamo supporto legale, psicologico ed economico a chi ci chiede aiuto. In casi di estrema urgenza e pericolo le donne vengono mandate presso la casa rifugio di gestione del distreetto sociosanitario. Preferirei chiudessimo, ma purtroppo dobbiamo esserci e ci saremo sempre”, ha detto Simonetta De Grossi.