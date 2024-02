Violenza sulle donne, il questore: “Facciamo prevenzione”. Il giudice Giorgi: “Processo penale espressione del fallimento”

Savona. Prevenzione. Per il questore di Savona Alessandra Simone e il giudice del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi è questa la parola d’ordine per i casi di violenza sulle donne. L’intervento questa mattina nell’ambito della presentazione del progetto “#Sicurezza Vera” tra questura e pubblici esercizi approdato anche a Savona.

“Mi piace il termine alleanza. È un bel modo di definire la rete – ha evidenziato il questore -, un elemento fondamentale per combattere la violenza di genere. Anche se il nostro lavoro è fatto anche di repressione, la prevenzione è la vera protezione. Reprimere questo reato, identificare l’autore di un femminicidio non ci dà soddisfazione. Non dobbiamo accettare che le donne continuino a morire. E sappiamo che nonostante differenze di razza, religione, ceto sociale il ciclo della violenza è sempre quello“.

“Abbiamo bisogno di progetti come questo – prosegue il questore riferendosi a quello delle attività commerciali in collaborazione con la questura -, gli esercizi pubblici sono i presidi di sicurezza e dobbiamo capire e intercettare i segnali. La prevenzione può funzionare. Dobbiamo ricordare che la sindrome della crocerossina comporta a pensare “io ti salverò” e porta solo a uscirne con le ossa rotte. Dobbiamo essere tutti responsabili, a partire dal vicino di casa, non sono cose di famiglia. Sono cose di tutti, sono affari della società”.

Gli ammonimenti della questura di Savona nella violenza domestica sono in aumento: nel 2021 solo uno, nel 2022 e nel 2023 32 e nel 2024 sono già 12. “È una provincia tranquilla ma enormemente litigiosa. Dobbiamo intervenire con maggiore efficacia e fare alleanza”, ha commentato il questore.

L’app YouPol è stata ideata dalla polizia di Stato e permette di segnalare casi di cyberbullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e, nel periodo della pandemia, è stata estesa anche a questi casi.”L’alleanza deve continuare su questa strada, l’unica che riesco a vedere è la prevenzione. Dobbiamo salvare vite umane, dobbiamo salvare queste donne”, ha concluso.

Il giudice Fiorenza Giorgi inizia ripercorrendo la tragica vicenda del femminicidio di piazza delle Nazioni, il cui processo si è concluso pochi giorni fa con la condanna all’ergastolo: “Si è sviluppato all’interno di un locale di somministrazione, lo racconto per dare un’idea a che punto siamo, dell’utilità dell’alleanza tra tutti e della necessità di imparare a come fare alleanza”.

Poi evidenzia che non bisogna mai andare all’ultimo incontro: “Alla fine del periodo di ferie forzate di lei – ricorda Giorgi -, il datore si rende conto che non può andare avanti cosi e dice a lui ‘o resti qua e lavori con lei o cambi lavoro, domani lei ritorna a lavorare’. Lui chiede incontro chiarificatore e va armato, la uccide in un modo atroce perché lei lo supplica di non farlo per due minuti e 47 secondi. Nei giorni successivi mi sono sentita dire da più persone, almeno una decina: ‘Ho visto che avete dato l’ergastolo ma lei doveva essere un bel tipino’. Nella testa di molta gente, a me lo hanno detto almeno 10 persone, se una non è la Goretti tutto sommato forse un pochino se l’è cercata, è la storia della minigonna”.

Ripercorre poi le tappe delle norme previste dall’ordinamento italiano: “In Italia la legislazione sulla parità è rimasta indietro fino al 1975 il marito era chiamato capo della famiglia ci sono voluti 30 anni affinché il legislatore desse corpo alla costituzione e fino al 1981 il femminicidio era legalizzato e non ci stupiamo se sentiamo queste cose ma facciamo tesoro di queste iniziative. Tutti tendiamo a pensare che queste cose succedano un po più in là, se sentiamo pianti urla, stoviglie rotte no, chiamamo nessuno perché tra moglie e marito non mettere il dito, ma se sentiamo i ladri nell’appartamento del vicino sì. Di solito chi commette violenza è un vigliacco e se si trova davanti la divisa fa un passo indietro. L’autostima viene succhiata dai maschi insieme al latte materno, invece non sono molte le donne che sono educate all’autostima“.

Conclude ricordando che non c’è differenza di cultura ed educazione, condizione economica, religione: “Come giudice mi sono trovata a condannare da plurilaureati a scendere. Il processo contro chi uccide una donna è l’espressione del fallimento. L’ergastolo non fa tornare in vita la donna uccisa. Cagiona due morti: una fisica e una civile ma prevenire è meglio che curare e bisogna cominciare dalla famiglia. Insegniamo che siamo tutti uguali, la differenza tra uomo è donna è un’addizione non una sottrazione“.