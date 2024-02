Violenza di genere, alla Alstom di Vado Ligure la mostra “LAUGH!” di Monica Pirone

Vado Ligure. Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, continua il proprio programma di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Dopo il successo delle tappe di Bologna e Savigliano, la mostra “LAUGH!”, realizzata dall’artista Monica Pirone, da sempre impegnata sul tema della discriminazione di genere, verrà ospitata presso la sede Alstom di Vado Ligure.

La mostra è aperta al pubblico con ingresso libero dal 14 al 23 febbraio (compreso il fine settimana), dalle ore 10 alle 17, per poi trasferirsi in altri siti Alstom in Italia. Il progetto è composto da 20 bambole che rappresentano diversi vissuti delle donne contemporanee in tutto il mondo.

“Nel corso degli anni, Alstom ha rafforzato il suo impegno civico, rappresentato dai suoi valori, con una vera e propria missione di promozione di una cultura inclusiva e rispettosa, nonché di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, con particolare riferimento ai modelli sociali – afferma Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia e presidente e Ad di Alstom Ferroviaria – Alstom è fermamente impegnata a sensibilizzare e combattere qualsiasi forma di violenza di genere, sia essa fisica, psicologica o economica. Come azienda, sottolineiamo con forza la nostra assoluta intolleranza verso qualsiasi forma di violenza.”

“La mostra si compone di venti bambole che rappresentano ruoli diversi, interpretando ciascuna un personaggio e raccontando ognuna una storia: la storia di tutte noi, bambine, adolescenti, donne che, nel tempo, animano ed hanno animato la scena, scrivendo la storia del loro Paese di origine ed in alcuni casi del mondo – ha dichiarato l’artista Monica Pirone – È fondamentale renderci partecipi dei drammi in atto per prenderci carico di ingiustizie che non possono essere accettate, per trovare risoluzioni. Ogni luogo è il posto giusto per parlarne, l’arte ha il dovere di uscire dai Musei e dalle gallerie e fare della forma una narrazione utile alla società, un contributo fondamentale per immaginare un mondo differente dove le donne possano avere pari opportunità, diritti eguali che le rendano libere di disegnare la propria vita”.

Lunedì 19 febbraio si terrà inoltre una conferenza in cui esperti, istituzioni e organizzazioni discuteranno dei segnali di allarme e delle misure preventive contro la violenza sulle donne.

Nel corso degli anni, Alstom ha promosso diversi progetti volti a favorire i cambiamenti culturali. Ha dato priorità ad aspetti cruciali della Diversità e dell’Inclusione, tra cui la parità di genere, l’identità di genere e l’inclusione sociale, stabilendo partnership con varie associazioni ed enti. Queste collaborazioni sostengono attivamente il percorso verso una cultura sempre più inclusiva.

Il progetto si inserisce nel programma della campagna nazionale “GENERIamo cultura” della Commissione Nazionale Pari Opportunità di Federmeccanica.