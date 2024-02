Villar fa doppietta e il Millesimo guadagna altri due punti sull’Argentina Arma

Per descrivere la stagione del Millesimo fino a questo momento l’aggettivo giusto è “perfetta”. D’altronde quale altro termine si potrebbe usare per sintetizzare 16 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte, 62 goal fatti e 10 subiti? Tuttavia, fino a qualche giornata fa la testa della classifica era precaria visto che l’Argentina Arma inseguiva ad appena un punto di distanza.

Nel girone di ritorno, però, la formazione di Fabio Macchia sta pian piano allargando il divario con gli avversari. Cruciale è stato il pareggio contro l’Argentina in trasferta. Poi, la giornata seguente, seconda di ritorno, i giallorossi hanno vinto contro la San Filippo Yepp mentre i rossoneri sono caduti 5 a 2 in casa della Golfo Dianese. Da +1 a +4.

Ieri, invece, l’Argentina non è andata oltre l’1 a 1 contro l’Ospedaletti mentre il Millesimo ha vinto 2 a 0 contro la Golfo Dianese. Mattatore della domenica l’argetino Villar, autore di una doppietta: 30′ su rigore e 91′ su punizione. Combinazione che porta il Millesimo a + 9. Vantaggio che potrebbe diventare +6 in caso di vittoria dell’Argentina in casa dell’Altarese, recupero della gara rinviata per pioggia in programma mercoledì sera alle 20,30.

Ieri il Millesimo ha schierato Casanova, Bove, Guarco, Negro, Di Mattia, Vittori, Morielli, Villar, Rovere, Quinonez, Torra. A disposizione: Rabellino, Protelli, Bertuzzo, Franco, Seccafen, Metalla, Salvatico, Delfino e Siri. La Golfo Dianese ha risposto con Cucuzza, Messaoud, Fazio, Laera, Pozzato, Favale, Morabito, Vindigni, Tinkiano, Folco e Arrigo. A disposizione: Sanango, Mrahi, Ceresi, Bottino, Giorgini, Francardo, Bertoli, Bandiera e Ardissone.