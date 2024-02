Vigo Albenga, capitan Carole Vernetti: “Grande prova, però dobbiamo crescere ancora”

Albenga. La salvezza sembra essere alla portata, la strada è ancora certamente lunga e tortuosa, ma questa Vigo Albenga sembra avere tutte le carte in regola per confermarsi in Serie B2.

Sabato è arrivata l’ennesima prova convincente, i tre punti conquistati contro Gobbo ALL Duovolley VA è la dimostrazione che la crescita della squadra di coach Barigione c’è stata:

“È stata una partita davvero divertente – sono le parole della capitana Carole Vernetti -. La vittoria è stata importantissima sia a livello di punti che per noi ragazze, permettendoci di avere un po’ più di consapevolezza sia delle nostre singole potenzialità sia della forza della squadra; proprio nelle individualità è stata forse stata la miglior prova dall’inizio dell’anno. Ha funzionato tutto senza troppi alti e bassi, l’unico momento di piccola difficoltà è stato a fine del secondo set dove stavamo per lasciarlo scivolare, ma ci siamo subito risollevate! Sicuramente il rovescio della medaglia, che non è da sottovalutare, è che proprio da partite come questa è difficile mantenere la linea. Siamo comunque felici del risultato, ma è da catalogare per passare alla prossima, senza accontentarsi di aver fatto bene ma prendere questa vittoria come punto di partenza”.

Una crescita continua del gruppo, che la proietta al nono posto della classifica. “La strada è ancora lunga e non è ancora momento di tirare i remi in barca – prosegue il palleggio -. Mattoncino dopo mattoncino stiamo costruendo il nostro percorso, ma personalmente mi sentirò soddisfatta solo quando potremo appoggiare l’ultimo, e spero più in cima possibile! Credo che il focus sia proprio quello di non mollare: costanza e determinazione sono due aggettivi che stiamo imparando a vestire, e che, perché stiano bene addosso, presuppongono lavoro, impegno e passione, aspetti che noi tutte abbiamo dentro”.

Infine, Carole è anche una degli allenatori del settore giovanile ingauno, nello specifico dell’S3: “Sono felice al sabato sera di vedere i nostri bimbi tifare sugli spalti. Ogni sabato il palazzetto è pieno di piccoli atleti che tifano la prima squadra e sono anche molto fiera di dire che sono i bimbi che alleno in settimana. Non mancano i tornei dove sono loro i protagonisti e continueremo a lavorare perché sono, in realtà, loro le colonne su cui la società si appoggia!”.