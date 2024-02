Intesa Mit-Anas per le infrastrutture: previsti 117mln per la galleria sull’Aurelia a Capo Noli, proseguono i lavori sull’Aurelia Bis a Savona

Liguria. Produrrà per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi la programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas. L’importo complessivo è superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi).

Per la Liguria prevede un significativo incremento di spesa per riqualificazione e potenziamento della rete stradale. Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che – a oggi – hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Per la nuova galleria sulla SS1 Aurelia a Capo Noli sono già previsti 117 milioni di euro. La progettazione per l’Aurelia Bis tra Sanremo e Ventimiglia è in corso e le risorse necessarie saranno inserite nel momento in cui sarà pronto il progetto definitivo, così come per la Armo-Cantarana che per la prima volta è stata inserita tra le opere prioritarie da progettare e finanziare.

Proseguono i lavori sull’hub portuale della Spezia per il terzo lotto Felettino-raccordo autostradale e quelli sulla SS1 Aurelia per l’interconnessione tra i caselli della A10 Savona-Albisola e i porti di Savona e Vado, con la prosecuzione nel 2025 dell’Aurelia Bis a Savona tra il torrente Letimbro e il casello autostradale. Inoltre, quest’anno è previsto l’avvio dei lavori sulla SS45 Valtrebbia tra Torriglia e Montebruno.

Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio ligure. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini: “Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi No”.

In una nota Stefano Mai e Brunello Brunetto, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lega in Regione Liguria, dicono: “Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di ulteriori risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare la rete stradale della Liguria. In particolare potranno proseguire i lavori sulla SS1 Aurelia per l’interconnessione tra i caselli della A10 Savona-Albisola e i porti di Savona e Vado, con la prosecuzione nel 2025 dell’Aurelia bis a Savona tra il torrente Letimbro e il casello autostradale. Si tratta di infrastrutture fondamentali per migliorare la viabilità del nostro territorio. Grazie al Ministro Matteo Salvini e al Viceministro Edoardo Rixi che al contrario di qualcun altro passano dalle parole ai fatti”.

Afferma in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi: “Il Contratto di programma di Anas segna un importante aumento di spesa sulla rete stradale ligure che si estende per oltre 630 km. In particolare, per la prima volta la Armo-Cantarana è stata inserita tra gli impegni di progettazione che potranno essere avviati entro la fine dell’anno per completare l’iter entro i primi mesi del 2026 e predisporre l’affidamento. Anche per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia, dopo decenni di attesa, è previsto l’avvio della progettazione a seguito della quale saranno avviati i cantieri. Per accorciare i tempi, nel frattempo Anas ha avviato le indagini geologiche e ambientali sul tracciato. Dalla nuova galleria sulla Aurelia a Capo Noli ai lavori sugli hub portuali di Savona e La Spezia fino ai cantieri in Valtrebbia, finalmente si passa alle parole ai fatti dopo anni di no”.