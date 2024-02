Varazze, disputata la penultima giornata del Campionato Invernale del Ponente

Varazze. Come da previsioni, la pioggia battente ed il vento di burrasca hanno caratterizzato la giornata di sabato 10 febbraio.

Ottima quindi la decisione del presidente del Comitato di Regata, Roberto Goinavi, che aveva già provveduto, nella giornata di venerdì, ad annullare tutte le regate previste per l’ottava giornata della XXXIII edizione del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Comitato formato dal Club Nautico Celle, dalla LNI Savona e dal Varazze Club Nautico, con la collaborazione della Marina di Varazze e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Domenica 11 febbraio, invece, la burrasca ha lasciato spazio ad un timido sole ed un vento di tramontana, abbastanza stabile e intenso, da permettere lo svolgimento della nona prova di questo Campionato.

La prova di oggi, domenica 11 febbraio, vede in:

– ORC, prevalere in tempo compensato Velasquez, davanti a Tarantella e Farfallina;

– IRC, strapotere di Squirt Powered by Savona Shipyard che vince su tutti in tempo reale;

– Gran Crociera, prevale invece Parthenope su Bilbo e Dea Gitana.

Pertanto, dopo 9 prove, ad una giornata dal termine di questo combattuto Campionato, questa la situazione in classifica generale:

– in ORC, Farfallina precede Velasquez e Spirit of Nerina;

– in IRC, Squirt Powered by Savona Shipyard, corre praticamente da solo;

– in Gran Crociera, Mediterranea conduce la classifica, seguita da Bilbo e Parthenope.

Sabato 24 febbraio si terrà la giornata conclusiva, che assegnerà il titolo di Campione Invernale del Ponente.