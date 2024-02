Valbormida, il gruppo Canta Uova di Dego e Rocchetta incontrano i ragazzi delle scuole dell’infanzia e primaria

Dego. Martedi 13 febbraio 2024 alcuni componenti del gruppo Canta Uova di Dego e Rocchetta hanno incontrato i ragazzi delle scuole dell’infanzia e primaria Bruno Munari e secondaria di Primo grado di Dego.

“È stata una bellissima occasione per gli alunni e le alunne di conoscere da vicino una tradizione che si porta avanti nella zona Val Bormida da tempo – si legge in una nota -, i ragazzi si sono dimostrati interessati e hanno colto l’importanza dell’operato dei Canta Uova che impiegano il tempo come volontari cantando per attività benefiche”.

Quest’anno l’intero ricavato andrà a favore dell’ Associazione Guido Rossi e delle famiglie bisognose in collaborazione con la parrocchia di Dego. I Canta Uova infatti hanno iniziato il loro cammino da lunedi 12 febbraio e proseguiranno per tutta la Quaresima percorrendo le vie e le località di Dego e anche dei dintorni.

“E sempre bello quando la scuola apre le proprie porte alla conoscenza facendo incontrare i saperi con le realtà del territorio e della tradizione”, concludono.