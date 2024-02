Val Bormida, pendolari per il Piemonte alle prese con l’ennesima interruzione della linea ferroviaria

Cairo Montenotte. Ennesimi disagi in arrivo per i pendolari che studiano o lavorano in Piemonte, spesso alle prese con cantieri sulla tratta Savona-Torino oltre ai quasi quotidiani ritardi. Dall’11 al 24 marzo, infatti, la tratta San Giuseppe di Cairo-Mondovì sarà interrotta per potenziamenti infrastrutturali alla tratta, con spostamento delle corse su bus sostitutivi.

Per chi si muove dalla Val Bormida due le soluzioni possibili: anticipare la partenza con il treno delle 4.57 (anziché quello abituale, il regionale 11112 delle 6.31), arrivando in stazione a Mondovì alle 6.20, oppure viaggiare con i bus sostitutivi che però saranno nella cittadina monregalese non prima delle 8.10.

O prima dell’alba, con una levataccia inutile e dispendiosa di energie per affrontare la giornata, oppure in ritardo per due settimane, perdendo ore di lavoro o gran parte del primo modulo dell’orario scolastico, visto che dalla stazione occorre poi raggiungere (in bus, funicolare o a piedi) i vari plessi.