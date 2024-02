Uso cellulari in classe, i dirigenti: “Non strumentalizziamo, a volte è il problema minore”

Savona. “Ma è mai possibile che in classe, anziché studiare, gli alunni possano filmare un loro insegnante o deriderlo sui social?”. E’ stata questa una delle prime domande che si è posto all’inizio del suo mandato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Marito, che aveva espresso in più di un’occasione molta preoccupazione a riguardo. A questa domanda non c’è mai stata una vera e propria risposta, l’uso improprio degli smartphone continua a far discutere, il dibattito è sempre più acceso. A tal proposito il ministro aveva preso subito posizione: se da un lato l’uso di tecnologia per scopi didattici è incoraggiato, dall’altro l’utilizzo di tali strumenti per filmare e deridere gli insegnanti sui social è inaccettabile. Ricordiamo, infatti, che uno dei primi provvedimenti presi dal ministro è stata la stesura della circolare che regolarizza l’uso dei telefonini.

Circolare che però non è bastata a ridimensionare e contenere la problematica in alcuni istituti scolastici savonesi soprattutto al Ferraris-Pancaldo dove è scattata da qualche giorno l’operazione studenti “smartphone free”. A metterla in atto il preside del liceo Alessandro Gozzi, insieme a tutto il collegio docenti. Il nome con cui è stata definita questa operazione potrebbe, quasi certamente, trarre in inganno e far pensare a un uso libero del cellulare da parte degli studenti, ma in realtà è tutt’altro. Si tratta infatti di un vero e proprio giro di vite quello dato agli alunni per contrastare l’abuso dei dispositivi, si potrà utilizzare il cellulare per scopi didattici ma solo nei cambi d’ora, per la restante parte della mattinata dovranno essere depositati all’interno dei contenitori che ogni classe avrà a disposizione.

Questa “restrizione” è stata messa in atto dopo che il corpo docenti ha analizzato alcuni dati, in particolare uno: l’anno passato sono state oltre 300 le ore di sospensione per l’uso improprio degli smartphone. Operazione che, come ci ha tenuto a precisare il preside Gozzi, non deve portarsi dietro un connotato negativo: l’obiettivo non è punire ma favorire la socializzazione. Nonostante questi buoni propositi la decisione però non ha riscontrato molti apprezzamenti da parte di alcuni colleghi di Gozzi che anzi hanno ritenuto questo provvedimento, che ammette tolleranza 0, un po’ eccesivo per una generazione che mette in risalto problematiche ancora più gravi.

“L’uso dei cellulari è un argomento su cui tenere sempre alta l’attenzione – esordisce la preside del liceo scientifico “O. Grassi” di Savona Daniela Ferraro – ci sono regole ministeriali ben precise che a volte non si riescono a far rispettare ed è un argomento sul quale il nostro collegio docenti riflette sempre molto. Gli insegnanti certamente intervengono, laddove ci sia bisogno, con delle note disciplinari ma la sospensione da noi è infrequente. Ho letto cosa ha deciso di fare il mio collega Gozzi ma ritengo che al momento nel nostro istituto non ci sia bisogno – conclude Ferraro – farò sicuramente un rimando del nostro regolamento”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il dirigente scolastico Daniele Scarampi che dal 2019 è alla guida del Polo unico Finalese e dell’Istituto comprensivo di Sassello. “Cerchiamo di fare il possibile per contenere l’uso improprio degli smartphone con le note disciplinari e con la stesura di regolamenti precisi ma credo che questa sia una battaglia impari – ha commentato Scarampi -. Non ho ancora fatto ‘crociate’ a fin di bene e credo che togliere completamente l’utilizzo del cellulare non sia giusto ma certamente bisogna elevare la soglia di attenzione. Credo che nella scuola, soprattutto quella professionale ci siano situazioni molto complesse – aggiunge Scarampi – situazioni che, detto sinceramente, sono ben più importanti. Nella maggior parte dei casi il cellulare è la problematica di minor rilevanza“.

Mauro Ferrando, dirigente dell’ISS Mazzini Da Vinci di Savona, non si ritrova completamente d’accordo con il provvedimento preso dal collega Gozzi perché, spiega, verrebbe a mancare un rapporto di fiducia. “Ogni istituto ha problematiche ed esigenze diverse, se Gozzi ha ritenuto che fosse necessario questo provvedimento avrà avuto sicuramente buone ragioni – afferma Ferrando -. Io ho lasciato molta libertà agli studenti e ai loro insegnanti, si devono saper autogestire. Ogni professore crea delle regole con i propri alunni a inizio anno o inizio lezione, è anche un modo per collaborare. Poi è chiaro che se la situazione sfugge di mano si interviene con note disciplinari che, talvolta, sfociano in sospensioni ma è raro. Preferisco un approccio più collaborativo“. Insomma, mentre i dirigenti scolastici si dividono tra cellulari sì e cellulari no, gli alunni si preparano a separarsi, almeno qualche ora, dai loro compagni di vita (gli smartphone ovviamente).