Under 14 femminile, il Savona torna dalle finali nazionali con un quinto posto

Roma. Si sono disputate nel fine settimana appena trascorso, sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella palestra del Divino Amore a Roma, le finali nazionali di hockey indoor per la categoria Under 14 femminile.

Le ragazzine del Savona HC, guidate dai tecnici Simone Simari e Massimiliano Burchi con il neo dirigente Alessio Simari, dopo le qualificazioni regionali si presentano nella capitale con una formazione molto giovane, ma ben assemblata e motivata: Ginevra Simari tra i pali, Samantha D’Ercole e Alice Sagliocco in difesa, Sara Sagliocco centrale, Beatrice Simari, Maria Becchi e Maria Messerini in attacco.

Prima partita contro le padrone di casa della Lazio Hockey, contro le quali le biancoverdi hanno tenuto bene due tempi. Poi, più per il divario fisico dovuto all’età che quello tecnico, le locali hanno preso il sopravvento, ottenendo la vittoria.

Alle 14,30 di sabato arriva l’incontro più temuto contro un Cus Padova che, con quasi tutte le atlete al limite di età, esprime un gioco corale di squadra ad alti livelli, che lo porterà al titolo di campione d’Italia.

Anche se come era immaginabile è stata una partita a senso unico, le giovani savonesi hanno avuto il merito di continuare a lottare, tanto che il terzo tempo ha dato alle biancoverdi il gol della bandiera firmato dal capitano Beatrice Simari e la prestazione eccellente del portiere savonese ha evitato la “goleada” per le venete.

Nella giornata di domenica il Savona HC ha affrontato le siciliane del Rogos HC battendole per 4 a 2, ottenendo così il quinto posto nazionale, con le doppiette di Beatrice Simari e Sara Sagliocco. Ginevra Simari ha regalato alla platea ancora due parate di altissimo livello che le hanno permesso di conquistare il titolo di miglior portiere della categoria Under 14 a soli 12 anni non ancora compiuti.

L’entusiasmo dei tecnici e di tutto l’ambiente biancoverde è alle stelle per l’ottimo risultato ottenuto e per il riconoscimento dato a Ginevra Simari. Simari e Burchi sono orgogliosi delle ragazze e tengono a ringraziare i genitori e gli accompagnatori adoperatesi per una trasferta così importante, ma anche decisamente onerosa dal punto di vista economico.

Ginevra Simari premiata miglior portiere delle finali nazionali