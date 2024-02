Una vita al servizio degli altri: i volontari Anpas Liguria “vegliano” anche sul Festival di Sanremo

Liguria. Con l’inizio delle serate festivaliere si intensifica l’impegno di Anpas Liguria, l’articolazione regionale dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, in occasione del 74esimo festival della Canzone Italiana in programma dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston.

Le associate Anpas della provincia di Imperia già da alcune settimane prestano per conto del servizio 118 di Asl 1 attività di assistenza sanitaria presso il teatro Ariston. A questo impegno da domenica scorsa si è affiancato il lavoro dell’Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo che garantirà il servizio di assistenza alla popolazione e la presenza al COC (Centro Operativo Comunale) fino a fine evento, ogni giorno dal pomeriggio a notte inoltrata. Saranno operativi alcuni equipaggi a piedi, per un totale di 10 volontari al giorno, che avranno come appoggio un mezzo dell’associazione e un mezzo polisoccorso, in grado di intervenire in caso di emergenze di varia natura.

Per quanto riguarda invece l’assistenza sanitaria, hanno prestato e presteranno la loro opera la Croce Bianca di Imperia, Matuzia Emergenza, la Croce Verde Intemelia e la Croce Bianca Pornassio, che saranno di supporto al teatro Ariston e alle aree circostanti. I nostri volontari saranno pronti a soccorrere la popolazione in caso di emergenze di tipo sanitario. Complessivamente saranno coinvolti oltre 40 unità di personale tra volontari e dipendenti delle associate Anpas, che ruoteranno in base ai turni per garantire, assieme al personale dell’emergenza di Asl 1, un tempestivo intervento in favore del pubblico e delle persone presenti nel teatro e nelle aree circostanti.

Il presidente dell’Associazione Volontari Sanremo, Claudio Ammirati, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di partecipare a questo evento di grande rilievo nazionale e internazionale, che richiede una notevole organizzazione e coordinamento. I nostri volontari di protezione civile sono preparati e motivati a svolgere il loro compito con professionalità e dedizione, mettendo a disposizione le loro competenze e le loro attrezzature per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini e degli ospiti del Festival”.

Il presidente di Anpas Liguria, Nerio Nucci, ha aggiunto: “I nostri volontari sono una risorsa importante anche in eventi come questi, che attirano un folto pubblico e che richiedono una presenza costante e preparata di personale sanitario e di protezione civile. Il nostro principale obiettivo è quello di garantire un soccorso tempestivo, accurato e qualificato in caso di necessità. Ringrazio le nostre associazioni che hanno dato la loro disponibilità a coprire questo evento con i propri volontari e dipendenti e auguriamo a tutti quelli che seguiranno il Festival di Sanremo 2024 una buona visione e un buon ascolto”.