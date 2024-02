“Una via di Savona intitolata a Pierino Prati”: il sindaco Russo apre alla proposta

Savona. Un ricordo puntuale, le tappe principali della carriera, il forte legame con Savona, le caratteristiche dell’uomo e del calciatore. Questo pomeriggio nella Sala Rossa del Comune di Savona è stato presentato il libro “Pierino Prati Ero Pierino la Peste”. Lo hanno fatto gli autori, Cristiano Prati, figlio di Pierino, e Remo Gandolfi.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale “Cristoforo Colombo, natural de Savona”, presente con Mauro Zunino e molti soci. Ha condotto Sandro Chiaramonti.

l sindaco Marco Russo ha tra l’altro affermato, in merito alla richiesta dell’associazione di intitolare una strada a Pierino Prati: “Stiamo lavorando per una nuova e più attuale mappa della toponomastica e certamente terremo in considerazione anche questa candidatura. D’altronde lo sport è al centro della nostra attenzione anche per la candidatura della città a Capitale della Cultura, perché fa parte a tutti gli effetti di queste argomentazioni”.

Teoria sposata anche dall’assessore allo Sport Francesco Rossello, che per intitolare una via ha ricordato anche la figura di Valentino Persenda.

Sono intervenuti fra gli altri Vittorio Panucci, Giuseppe Cavallaro e Marco Roselli.