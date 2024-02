Una raccolta fondi per il bimbo di 8 anni gravemente ustionato a Bardineto

Bardineto. La comunità di Bardineto si stringe attorno alla famiglia del bimbo di 8 anni rimasto gravemente ustionato per un probabile ritorno di fiamma del camino.

E non lo fa solo a parole, ma con i fatti. In queste ore è infatti stata lanciata una raccolta fondi, di iniziativa popolare e veicolata attraverso i social.

“La tragedia del piccolo Angelo non ci lascia indifferenti, – si legge nel messaggio a corredo del post. – Il percorso sarà lungo e doloroso. Per questo abbiamo pensato ad una raccolta fondi per contribuire al pagamento di un alloggio a Genova perché la sua famiglia possa stargli vicino”.

Il bimbo, infatti, è stato trasportato d’urgenza in rianimazione (e in prognosi riservata) al Gaslini, dove si trova tutt’ora ricoverato.

Di seguito, ecco i punti indicati per la raccolta fondi, che avviene sia a Bardineto che a Calizzano: farmacia Sonia, Frascheri e Piccolo Forno (Bardineto); K2, Odissea, Armanda, Pan dei Caruggi e tabacchino (Calizzano).