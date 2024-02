Una lettrice: “Via Paleocapa vetrina degradata di Savona, si investa prima lì e poi nelle periferie”

Via Paleocapa di Savona, che fronteggia il porto e il Palacrociere, è da sempre considerata una via importante per la sua posizione e quindi è una vetrina della città. Tuttavia è da alcuni anni che essa è in stato di quasi abbandono per la sporcizia e la scarsa pulizia delle pipì dei cani che formano una orrenda ombra scura sulle colonne della via, a cui si aggiungono la desolazione di alcuni negozi che hanno chiuso l’attività.

Questa è l’immagine di Savona che si presenta alle migliaia di turisti che sbarcano dalle navi e non è certo una bella immagine.

Quando poi si legge che l’attuale amministrazione comunale intende abbellire vie periferiche come via Nizza addirittura con una passeggiata a mare, che costerà chissà quanto denaro, allora i savonesi del centro fanno bene ad incavolarsi di brutto e chiedersi se questo soldi andrebbero spesi prima per le vie del centro, come via Paleocapa, poi per le periferie, ma così tanto per non apparire agli occhi dei croceristi una città sporca e brutta.

MarCut