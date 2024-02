“Un futuro a tutto gas?”, all’SMS Serenella un incontro con i deputati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli

Savona. Venerdì 9 febbraio alle 17:00 presso la SMS Serenella a Savona si terrà un incontro con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a sostegno della mobilitazione contro il rigassificatore “Un futuro a tutto gas?”.

Intervengono Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, portavoce di Europa Verde, Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, segretario di Sinistra Italiana.

“Sarà un’occasione – evidenziano da Sinistra Italiana – per affrontare la strategie energetica nazionale, la dipendenza dai combustibili fossili e dalle forniture energetiche estere. Sono invitati a partecipare i sindaci e amministratori del territorio, le rappresentanze sindacali, associative e la cittadinanza. I due deputati rossoverdi indicheranno le prossime azioni e iniziative per contrastare le politiche basate su fonti fossili che condizionano anche il nostro futuro.

“Il tema dell’energia da fonti rinnovabili – proseguono – e la tutela dell’ambiente in cui viviamo paiono oggi più che mai un obiettivo che interessa tutti i cittadini ma viene completamente ignorato e cancellato sia dal governo Meloni sia dal presidente della regione Liguria. In giornata saranno svolti incontri con le rappresentanze sindacali dell’Ilva di Genova e le vertenze del nostro territorio come funivie, Piaggio e Sanac”.

Coordineranno gli interventi Maria Gabriella Branca, assessora del Comune di Savona, Presidente dell’assemblea nazionale di Sinistra Italiana e Simona Simonetti co-portavoce di Europa Verde Liguria.