Si è sciolto il comitato Amici del San Paolo. Il presidente: “Ancora una volta Savona non ha risposto”

Savona. Oltre 2 ore di assemblea, che si è tenuta nella sala di Stella Maris in porto, ma il risultato non è cambiato: il comitato Amici del San Paolo si è sciolto a 7 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel febbraio 2017.

Il presidente del comitato Giampiero Storti non nasconde il rammarico e la delusione: “Mi aspettavo di più, da Savona e dal San Paolo. Siamo stanchi, nonostante le tante attività fatte in questi 7 anni rimane un forte senso di impotenza per i problemi che non siamo riusciti a risolvere ma che abbiamo più volte sottolineato, come le lunghe liste d’attesa per le visite. Il San Paolo ha diverse criticità ma un comitato non può surrogare le funzioni di altri”.

“Ho mandato 450 inviti di partecipazione all’assemblea, hanno risposto in 20 – rileva poi Storti – Avrei gradito una maggiore partecipazione: ancora una volta Savona non risponde, o lo fa ma in maniera molto distaccata, ai problemi della città compresi quelli che riguardano il proprio ospedale. Dispiace ma riteniamo di aver portato a termine il nostro compito, ora dovrà intervenire l’amministrazione comunale”.

IL ROSSO NON E’ IL NERO: “Battuta d’arresto per l’impegno civile, passo indietro rilevante”

Secondo Franco Astengo dell’Associazione “Il Rosso non è il Nero” si tratta di “una battuta d’arresto per l’insieme dell’impegno civile e morale nella nostra città (e oltre) che si verifica nonostante il bilancio di una serie di importanti risultati ottenuti nel corso di 7 anni e l’esposizione di una imponente mole di lavoro guidato con grande competenza dal presidente Giampiero Storti. Nella relazione conclusiva lo stesso Storti segnala indifferenza e distacco da più parti, dalle istituzioni così come dall’interno dello stesso mondo della sanità e richiama tutti ad assolvere i propri compiti per risolvere i gravi problemi che prima ancora del nostro ospedale affliggono l’intera sanità pubblica”.

“La sanità pubblica, bene prezioso della nostra convivenza civile, è sottoposta da tempo ad un durissimo attacco da parte dei fautori della privatizzazione della salute e del mantenimento e l’accrescimento di zone privilegiate realizzate attraverso lo sfruttamento di risorse che dovrebbero essere universalmente a disponibili. Il potenziamento dell’ospedale San Paolo deve necessariamente far parte di questo impegno generale a favore della sanità pubblica, elemento portante dell’identità costituzionale: non si tratta di questione corporativa o – peggio – geopolitica in un ristretto ambito territoriale ma tema di grande valore sociale, economico, etico e morale”.

“La presenza di soggetti associativi rappresentanti l’impegno – prima di tutto – della società civile e delle competenze specifiche appare fattore indispensabile per un adeguato sviluppo nella capacità di proposta per una tematica così importante: la chiusura dell’Associazione ‘Amici del San Paolo’, se confermata, rappresenterebbe un passo indietro di rilevante portata sul quale tutta la Città, in primo luogo le sue istituzioni rappresentative, è chiamata a riflettere non abbandonando all’oblio una tematica fondamentale per la qualità della vita”.