Ubriaco alla guida di un carro funebre tampona uno scooter: patente ritirata dopo l’alcol-test

La Spezia. Aveva nel sangue un tasso alcolemico di 1.34 il conducente del carro funebre che, venerdì sera, è andato a sbattere contro uno scooter nel pieno centro di La Spezia.

Come riporta il quotidiano Città della Spezia, ieri sera una pattuglia della polizia locale è intervenuta in via 24 Maggio, all’incrocio con via Doria, per effettuare i rilievi del caso su un incidente.

Dagli accertamenti è emerso che una macchina adibita al trasporto delle salme (e in quel momento “scarica”) diretta a Sarzana aveva appena tamponato un ciclomotore condotto da una ragazza che si era appena fermato di fronte ad una “zebra” per far attraversare la strada ad alcuni pedoni.

Dopo lo scontro la ragazza ha riportato lesioni non gravi; il 60enne spezzino guidatore del carro funebre, invece, è risultato avere un tasso alcolemico di 1.34 g/l.

Dato che l’incidente (con lesioni) è stato causato da un conducente professionale, il cui tasso alcolemico sarebbe dovuto essere pari a zero, la polizia locale ha proceduto con il ritiro della patente di guida e la denuncia a piede libero, così come previsto dal Codice della Strada. All’uomo sono state contestate le violazioni previste dagli articoli 186 comma 2bis e 186 bis comma 2 lettera b del Codice della Strada.