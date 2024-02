Tutto esaurito per il concerto dedicato a Renata Scotto, la polemica: “Dopo 45 minuti finiti i biglietti”

Savona. Tutto esaurito (in pochissimo tempo) per il concerto di Renata Scotto in programma domani sera alle 20 al Teatro Chiabrera in occasione dei 90 anni dalla sua nascita.

Alcuni savonesi in attesa di fare il biglietto hanno dovuto rinunciare: “Volevamo prendere due biglietti, ma dopo 45 minuti dell’apertura della biglietteria non c’erano già più posti disponibili. Si potrebbe fare una seconda serata per accontentare chi voleva vedere lo spettacolo”, polemizza un savonese.

La capienza del teatro è di circa 580 posti, ma per questa serata le prime tre file sono state smontate per fare spazio all’orchestra: “Per questo evento c’è stata una grande risposta dei savonesi. Oltre agli inviti istituzionali – ha spiegato il sindaco di Savona Marco Russo – abbiamo il piacere di accogliere alcuni parenti e amici di Renata Scotto che sono arrivati a Savona, anche da New York, per il concerto”.