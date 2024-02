Turismo, la “Liguria da baciare” alla Free di Monaco di Baviera

Monaco. L’impegno della promozione della Liguria alle Fiere internazionali di turismo prosegue alla FREE di Monaco. All’interno dello spazio collettivo di Enit, nel padiglione Italia, la nostra regione è presente con le migliori proposte outdoor: dai sentieri a sbalzo sul mare (tra cui la Via dell’Amore delle Cinque terre, la cui riapertura è attesa per questa estate) ai percorsi per MTB, passando per gli itinerari storico-culturali ed enogastronomici, di grande interesse per il pubblico tedesco. Nella conferenza stampa di ieri, che ha fatto seguito all’inaugurazione del padiglione Italia alla presenza del Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera, Sergio Maffettone, la Liguria ha incontrato tour operator e stampa specializzata per presentare la nuova stagione.

“Abbiamo iniziato il 2024 in maniera scoppiettante per la Liguria con la presenza con un padiglione anche alla FREE di Monaco dopo le positive partecipazioni ad Utrecht e Madrid a gennaio e alla Bit di Milano ad inizio febbraio – dichiara l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – Quello tedesco è da sempre il nostro primo mercato estero di riferimento come confermano i numeri registrati nel 2023: a livello di presenze, i turisti provenienti dalla Germania, infatti, sono stati 1 milione e mezzo con aumento del 5,5% rispetto al 2022, su un totale di 7,2 milioni di stranieri. I tedeschi amano moltissimo il turismo outodoor e la nostra regione ha, da questo punto di vista, enormi potenzialità. E per questo motivo va in questa direzione il nuovo ‘Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi’, recentemente approvato dal Consiglio regionale, che introduce la possibilità per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di dotarsi di un limitato numero di piazzole a tipo villaggio turistico da attrezzare per il cosiddetto glamping”.

La FREE, a Monaco di Baviera fino al 18 febbraio, è una delle più importanti fiere internazionali del segmento della vacanza attiva e a contatto con la natura. L’edizione 2023 ha potuto contare su 160.000 visitatori e 900 espositori da più di 50 paesi.